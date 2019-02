Arisa a Sanremo 2019 sbaglia il testo di Mi sento bene e rivela video | “Scelta imposta

Arisa dimentica le parole della canzone a Sanremo : “Ecco cosa mi è successo” : Arisa e la canzone di Sanremo 2019: problemi durante la seconda serata La seconda serata del Festival di Sanremo 2019 non è stata facile per Arisa. Durante l’esibizione la cantante si è fermata per qualche minuto, lasciando il pubblico perplesso. cosa è successo all’artista, tra le più brave del panorama musicale italiano? Rosalba Pippa è […] L'articolo Arisa dimentica le parole della canzone a Sanremo: “Ecco cosa mi è ...

Vieni da Me : Arisa svela perchè ha sbagliato la canzone a Sanremo : Arisa dimentica le parole a Sanremo 2019 e svela il motivo a Vieni da Me Durante la sua seconda esibizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2019, Arisa ha sbagliato le parole sottolineando l’accaduto con un gesto di stizza prima di riprendersi. Sono bastati pochi secondi perchè la cantante riuscisse a riprendersi. Ospite nella puntata di giovedì 7 febbraio di Vieni da Me, Arisa ha confermato quanto visto ieri sera a Sanremo svelando ...

Plagio a Sanremo 2019/ Video - sospetti su Achille Lauro - Arisa ed Einar : 'Il brano mi è stato assegnato' : Plagio a Sanremo 2019, sospetti su Achille Lauro, Arisa ed Einar che risponde a Storie Italiane: 'a me il brano e' stato assegnato'

Sanremo : i social accusano di plagio Ultimo - Arisa - Boomdabash e Achille Lauro : Ieri è andata in scena la seconda serata della kermesse musicale dedicata alla canzone italiana. Come ogni anno il Festival di Sanremo viene accompagnato da numerose polemiche. In queste ore sui social alcune persone stanno accusando di plagio determinati artisti per aver proposto dei brani molto simili a delle canzoni già conosciute. Durante la prima serata Achille Lauro per la prima volta si è esibito sul palco dell'Ariston con il brano 'Rolls ...

Sanremo 2019 - classifica seconda serata : Balzo in avanti di Achille Lauro - con Arisa e Silvestri - crollo di Nek : Solo dodici i cantanti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2019 che abbiamo seguito in diretta minuto per minuto su Leggo.it. L'altra metà domani eppure lo show si...

Sanremo 2019 - classifica dopo la seconda serata : al top Achille Lauro con Silvestri - Berté e Arisa. Pio e Amedeo sbancano. Baglioni si commuove per Pino Daniele : Ghemon convince, ma quando arriva Loredana Bertè sul palco non ce n’è per nessuno. E’ l’unica artista in gara ad aver ricevuto una standing ovation – più che meritata – da parte del pubblico in sala: ma riuscirà a conquistarsi almeno il podio? Intanto sui social divampa l’ironia: cosa conterrà la borsetta con cui si presenta sul palco? La risposta è semplice: il body pack degli ear monitor. Il ...

Sanremo 2019. Seconda serata. IL PAGELLONE : Loredana Bertè e Daniele Silvestri i migliori ma Arisa cresce : ACHILLE LAURO (Rolls Royce) 6: piaciucchia senza incantare. La melodia c’è, a mancare è soprattutto la voce che lo abbandona spesso, più ancora che nella prima sera dove qualche incertezza l’aveva già denotata. EINAR (Parole nuove) 5: sicuramente sanremese. Sicuramente per un pubblico giovanissimo. Sicuramente leggera, forse anche troppo. IL VOLO (Musica che resta) 6: anche nella Seconda serata ci siamo forsennatamente sforzati al gioco del ...