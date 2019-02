US | Politica Monetaria e Mercati

Bank of Japan sempre più dovish : 'se necessario Politica Monetaria sarà ancora più accomodante' : "Non escludiamo alcuna opzione, nel caso in cui la banca centrale dovesse allentare ulteriormente la politica monetaria". E' quanto ha detto il vice governatore della Bank of Japan, Masayoshi Amamiya: ...

Giappone : Boj conferma indirizzo Politica Monetaria - abbassa previsioni inflazione : Tokyo, 23 gen 06:26 - , Agenzia Nova, - Il consiglio direttivo della Banca del Giappone , Boj, ha confermato l'indirizzo della politica monetaria e rivisto al ribasso le proiezioni... , Git,

Cambiamenti climatici : come impattano nella gestione della Politica Monetaria globale : Il cambiamento climatico sta diventando un argomento sempre più rilevante per gli investitori e le banche centrali. Da diversi anni, difatti queste ultime, in qualità di enti regolatori, hanno ...

Draghi : economia più debole del previsto - servono ancora stimoli di Politica monetaria : 'I recenti sviluppi dell'economia' sono stati più deboli del previsto e le incertezze, legate in particolare ai fattori globali, rimangono importanti. Quindi non c'è spazio per l'autocompiacimento'. Lo dice Mario Draghi ...

Fed - Rosengren : Politica Monetaria va adeguata ad andamento economia : Secondo Eric Rosengren, presidente della Fed di Boston, la banca centrale americana dovrebbe mantenere una politica monetaria stabile ed essere aperta a modificare i tassi di interesse verso l'alto o ...

Bce - De Guindos : "fine QE non significa fine Politica Monetaria accomodante" : "La fine degli acquisti netti di asset non significa che la politica monetaria accomodante è finita". Lo ha dichiarato il vice presidente della Banca centrale europea, Bce,, Luis De Guindos, nel corso ...

Wall Street corre dopo le rassicurazioni Powell : io resto - la Politica Monetaria può cambiare : L'idea che la Fed possa acuire un rallentamento già in atto dell'economia americana attraverso un restringimento dei tassi, del resto, ha già contribuito a innervosire i mercati. La riduzione del ...

Fed - Powell : la Politica Monetaria si adeguerà all'economia : Tuttavia ha promesso che la banca centrale adeguerà la propria politica monetaria in base all'andamento dell'economia nei prossimi mesi adeguandola nel caso di rallentamento inaspettato della ...

Il fallimento di Basis e le difficoltà di una Politica Monetaria delle criptovalute : Una parte della massa comunque viene ad essere utilizzata, nel breve termine, per sorreggere operazioni di economia reale che rendono il flottante più basso e ne facilitano la stabilizzazione. Un ...

Economia : Blanchard - Peterson Institute for International Economics - al 'Corriere della Sera' - l'Europa non cambi Politica monetaria : Roma, 20 dic 09:48 - , Agenzia Nova, - Un nuovo modello per uno sviluppo sostenibile e inclusivo? Dobbiamo essere realistici, non c'è alternativa alla combinazione di Economia... , Res,

Nessuna sorpresa dalla BOJ : invariata la Politica monetaria : La Banca centrale del Giappone ha mantenuto invariata la sua politica monetaria, come ampiamente atteso dai mercati. La Bank of Japan, BoJ, ha lasciato i tassi di interesse a breve termine al -0,1% e

Nessuna sorpresa dalla BOJ : invariata la Politica monetaria : ... "ci sono più rischi al ribasso per l'economia giapponese", in particolare "se le frizioni , commerciali con gli USA, persistono, potranno avere ripercussioni sull'economia giapponese e sulle ...

Giappone : BoJ conferma Politica Monetaria espansiva - fermi i tassi : ... la Banca del Giappone ha deciso di mantenere invariata la propria politica monetaria in uno scenario di crescita moderata dell'economia nipponica e di incertezze sull'andamento dell'economia globale.