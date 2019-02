Treviso | comune leghista vieta a don Ciotti di parlare di mafia e migranti a teatro Pd

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)toditodi. A don Luigi, bandiera dell’Italia civile impegnata a tutela della legalità, èto. Almeno in uncomunale, ad Oderzo, ricca cittadina agricola nella provincia di, culla della Lega Nord, ai tempi in cui il verbo era quello della Padania. È stato infatti negato il patrocinio municipale e l’utilizzo delCristallo per quella che doveva essere una delle tappe di avvicinamento alla giornata dedicata alle vittime dellache si celebra in marzo. E così gli organizzatori hanno dovuto rivolgersi aldell’istituto religioso Brandolini per trovare ospitalità. I promotori non avevano voluto far polemica e la notizia è trapelata solo grazie al post di un volontario dell’Unione Italiana Ciechi che ha scritto: “Mi informano che il sindaco ha preteso per concedere patrocinio ...