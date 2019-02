Trame Il Segreto | Isaac chiede alla Laguna di abbandonare il borgo | lei rifiuta

Trame Il Segreto : Maria accusa Gonzalo del decesso di Esperanza e Beltran : La soap opera di origini spagnole Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, non smette di coinvolgere i telespettatori. Tra qualche mese sulla rete ammiraglia Mediaset ci sarà il clamoroso ritorno di Maria Castaneda. La figlia di Emilia e Alfonso si riaffaccerà nelle Trame dello sceneggiato quando il marito Gonzalo Castro inscenerà la morte di Francisca Montenegro. A gran sorpresa la nipote di Raimundo Ulloa farà una rivelazione ...

Trame Il Segreto : Julieta crede che Prudencio abbia ucciso Saul - Basilio perseguita Adela : Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda da domenica 10 a venerdì 15 febbraio svelano che Elsa non riuscirà a perdonare la scappatella di Isaac con Antolina. Don Anselmo, nel frattempo, rimprovererà Dolores per aver messo in giro la voce che Don Berengario sia sposato con Magdalena. Il Segreto: Basilio s'intrufola nell'ospedale dove sta Adela Dagli spoiler de Il Segreto si evince che Magdalena continuerà a credere che il prelato sia ...

Trame Il Segreto prossima settimana : Julieta vuole uccidere il marito - l’Ulloa scompare : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Scopriamo cosa rivelano che anticipazioni degli episodi settimanali. L’eroina di Puente Viejo, cioè Julieta Uriarte, dopo aver trovato una prova per dimostrare la colpevolezza del marito Prudencio Ortega sull’assassino di Saul, sarà intenzionata a vendicarsi. Raimundo Ulloa, invece dopo aver cercato in ogni modo di ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 10 al 15 febbraio 2019 : anticipazioni settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 10 a venerdì 15 febbraio 2019: Isaac prova in tutti i modi a spiegare ad Elsa come si è creata la situazione di intimità tra lui ed Antolina, ma la ragazza non riesce a perdonarlo. Don Anselmo non crede che Magdalena sia la moglie di don Berengario e rimprovera Dolores, colpevole di stare alimentando il pettegolezzo con i compaesani; l’anziana donna, intanto, continua a rivolgersi ...

Il Segreto - Elsa fugge da Puente Viejo : anticipazioni Trame dal 3 al 9 febbraio : Poche cose sono certe nella vita ma una è che Il Segreto non si ferma mai e, a Puente Viejo, immaginaria cittadina spagnola teatro delle avventure di Julieta, Prudencio, Mauricio, Raimundo e donna Francisca, la tensione sale e scende in continuazione, un colpo di scena inatteso dopo l’altro. Anche questa settimana le storie de Il Segreto proseguono da domenica 3 febbraio a venerdì 8, sempre in onda su Canale 5 dalle 16.25. Di seguito tutte ...

Trame Il Segreto : Elsa diventa povera - Antolina ricatta il consorte : La rivalità tra Elsa ed Antolina sarà indubbiamente al centro della trama delle prossime puntate de Il Segreto, in onda tra qualche settimana su Canale 5. La biondina, infatti, non prenderà affatto bene il ritorno di Elsa a Puente Viejo, tanto da ricattare il consorte. Il Segreto: Antolina uccide il padre di Elsa Le Trame de Il Segreto, svelano che la furba biondina riuscirà a farsi sposare da Isaac, dopo avergli rivelato di aspettare un bambino ...

Trame spagnole Il Segreto : Faustino spara a Fè - Roberto si dichiara a Maria : Le Trame delle puntate de Il Segreto, trasmesse in Spagna ad inizio febbraio, svelano che Elsa apparirà entusiasta del nuovo lavoro di Alvaro, mentre il falegname soffrirà per la sua infelice vita matrimoniale. La moglie del sindaco e la giornalista, nel frattempo, capiranno che Julieta (Claudia Galan) sta nascondendo qualcosa dopo il rapimento da parte dei Molero. Alla Villa, la Montenegro obbligherà al Mesia ad eliminare Roberto, il quale farà ...

Trame iberiche Il Segreto : Fè finge la sua morte per scappare da un protettore : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto in onda dal 4 all'8 febbraio in Spagna svelano che Elsa rivelerà a Consuelo che è felice che Alvaro resti a Puente Viejo. Isaac, intanto, sarà sempre più infelice, visto che è costretto a stare con una donna che non ama. A casa Santacruz, Adela e Irene noteranno lo strano comportamento di Julieta, mentre Donna Francisca ordinerà a Fernando di sbarazzarsi di Roberto. Proprio il nuovo arrivato farà una ...

Trame Il Segreto : Antolina ricatta il banchiere per ottenere un prestito : Nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, Antolina mostrerà la sua natura cattiva. La donna, infatti, prima farà credere ad Isaac di essere incinta, poi tenterà di uccidere Elsa. Ma non contenta, la giovane ricatterà anche il direttore di banca al fine di ottenere un prestito. Il Segreto: Antolina uccide Amancio Dagli spoiler de Il Segreto si apprende che la follia di Antolina verrà smascherata grazie ad Amancio, il padre di Elsa, che troverà ...

Trame prossime settimane Il Segreto : Maria accusa Gonzalo di averla tradita con diverse donne : Chi segue la telenovela spagnola “Il Segreto” sin dal primo esordio, saprà sicuramente che Gonzalo Castro (Jordi Coll) e la moglie Maria Castaneda (Loreto Mauleon) sono usciti di scena insieme alla figlia Esperanza, per vivere il loro amore lontano dalla perfida Montenegro. Le anticipazioni svelano che presto il pubblico italiano assisterà al ritorno dell’amata coppia, ma non avverrà nello stesso momento. Tutto avrà inizio quando il figlio della ...

Trame Il Segreto : Anacleto imbroglia Irene firmando da solo i suoi articoli : Le conseguenze della crisi economica di Severo Santacruz saranno al centro delle Trame delle prossime puntate de Il Segreto in onda nelle prossime settimane. Severo, infatti, cadrà in rovina dopo aver compiuto degli investimenti sbagliati. Inoltre quei pochi risparmi gli utilizzerà per pagare gli operai, che invece rischiavano di essere licenziati. Il Segreto, anticipazioni: Irene scopre che Severo è diventato povero Dagli spoiler de Il Segreto, ...

Il Segreto Trame 3-8 febbraio : Fernando scopre che Maria è viva - lite tra Antolina e Elsa : Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda dal 3 all'8 febbraio su Canale 5 svelano che Elsa non accetterà che Isaac sia il papà del bebè che attende Antolina, tanto da affrontarlo a muso duro: a tal proposito, la biondina accuserà una fitta al basso ventre, tanto che il falegname rinuncerà ad inseguire la Laguna. A Puente Viejo, Meliton eviterà che Basilio termini il suo piano con Adela. La donna, a questo punto, sarà trasportata ...

