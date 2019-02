Il taglio del numero dei parlamentari ha mosso i primi passi al Senato

Sindacati contro Quota 100 : "Penalizza lavoratori sud e donne". Durigon : "Al netto il taglio è del 16%" : La norma sull'accesso alla pensione anticipata con Quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne perché difficilmente riescono a totalizzare almeno 38 anni di contributi. I Sindacati hanno ribadito oggi la loro preoccupazione nell'audizione alla Commissione Lavoro del Senato anche se dalle prime 21.000 domande arrivate la percentuale delle richieste all'Inps dalle regioni del Sud e dalle Isole è prevalente con il 42% del ...

taglio parlamentari - il testo all’esame del Senato. Fraccaro : “Auspico l’unanimità” : La proposta di riforma costituzionale che prevede il Taglio di 345 parlamentari arriva all’esame del Senato. Il testo, annunciato da Movimento 5 stelle e Lega lo scorso ottobre insieme a un’altra proposta sull’introduzione del referendum propositivo per le leggi di iniziativa popolare (ora in discussione alla Camera), prevede la riduzione degli eletti da 630 a 400 a Montecitorio e da 315 a 200 a Palazzo Madama. ...

Australia : dicembre deludente per dato vendite al dettaglio : Nel mese di dicembre, le vendite al dettaglio dell'Australia sono scese dello 0,4%, rispetto alla variazione nulla attesa dal consensus.

Il taglio del prezzo dell’iPhone funziona in Cina - il modello sarà esportato altrove? : Buone notizie per Apple: la sua nuova strategia del taglio del prezzo su iPhone vecchi e nuovi in Cina sta dando i suoi frutti. Dopo l'accoglienza tiepida dei nuovi melafonini in terra asiatica ma anche altrove, ecco che (come pure riferito recentemente) Tim Cook ha pensato bene di abbassare i prezzi dei melafonini. Una politica a dir poco nuova per il brand di Cupertino ma che ha cominciato a presentare i suoi risvolti positivi. Il sito ...

Avengers : Endgame - lo spot del Super Bowl LIII nel dettaglio : Lo spot si apre con un piccolo tributo ai caduti di Infinity War , giusto per ricordarci ancora una volta che ci troviamo in un mondo che si è dissolto per metà, come si nota anche dal logo dei ...

Divino Otelma taglio in testa all'Isola dei Famosi/Video : momento migliore della serata? Merito della Cipriani : Incidente per il Divino Otelma all'Isola dei Famosi 2019. Francesca Cipriani lo spinge, lui finisce a terra e si taglia sulla testa. Caos in diretta

Casali del Manco. taglio di bosco senza autorizzazioni : denunciate due persone : Sono state riscontrate irregolarità nella documentazione prodotta per il Taglio di un bosco a Casali del Manco (Cosenza). Ad accertarle

Da "Bye bye Fornero" al "taglio delle pensioni d'oro" - Di Maio show tra cartelloni e annunci : "I dati dell'asta dei Btp sono molto incoraggianti, vuol dire che c'è grande fiducia nel nostro Paese", afferma il vicepremier

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ Uomini e Donne : deciso il nome del figlio - nuovi dettagli sulla gravidanza : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nuovi dettagli sulla gravidanza: ecco come si chiamerà il primo figlio della coppia nata a Uomini e Donne.

Siri : «taglio Ires e flat tax per tutti nelle priorità fiscali della Lega» : L'economia è ciclica e in certi momenti, come è accaduto negli Usa, si può aumentare il deficit per abbassare le imposte e finanziare gli investimenti pubblici. L'inflazione non è un dogma, è come la ...

Pensione invalidità con assegno ridotto : importo e motivi del taglio : Pensione invalidità con assegno ridotto: importo e motivi del taglio assegno Pensione di invalidità ridotto: ecco quando e perché La Pensione di invalidità è un trattamento riservato ai soggetti con una determinata percentuale di riduzione della capacità lavorativa. Tuttavia non si tratta di una prestazione universale, ma variabile in base ad alcuni fattori, che possono riguardare la posizione assicurativa dell’interessato e il livello di ...

Con quota 100 taglio del 15 per cento netto sul primo assegno : quota 100 sta per partire. Il decretone varato dal governo andrà a cambiare radicalmente il sistema previdenziale. I primi quotisti andranno in pensione ad aprile, poi tochherà agli statali il ...

Isola dei Famosi - Kaspar Capparoni contesta alla Marcuzzi il taglio della sua nomination : Il 24 gennaio è andata in onda la prima puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 giunto alla sua quattordicesima edizione dietro la conduzione della confermatissima Alessia Marcuzzi. Quest'ultima è stata fin da subito protagonista di un battibecco in diretta con il naufrago Kaspar Capparoni. L'attore romano, infatti, ha contestato la messa in onda di un filmato in cui indicava come la più "antipatica" del gruppo Marina La Rosa, ...

Nintendo Switch non avrà nessun nuovo modello né taglio di prezzo : Se speravate in un nuovo modello di Nintendo Switch in arrivo per il 2019, oppure in un taglio di prezzo della console ibrida della grande N, purtroppo vi sono brutte notizie.Come riporta Gamepur infatti, il presidente di Nintendo Shintaru Furukawa ha smentito le voci, circolanti negli ultimi tempi, che volevano un nuovo modello della console lanciato nel 2019 in concomitanza con un taglio di prezzo della stessa. Almeno secondo Furukawa, questo ...