All' aeroporto di Catania in corso i lavori per la fermata RFI

Belen e Stefano sono tornati insieme - baci e tenerezze All'aeroporto : Il settimanale Chi ha sorpreso la coppia all'aeroporto di Linate, insieme, anche con Santiago, come una famiglia. Le foto...

Belen e Stefano fanno sognare : baci - abbracci e carezze All'aeroporto a 3 anni dAll'addio : Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo sembra essersi ricongiunta a tre anni dalla separazione: stiamo parlando di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che sono stati paparazzi in atteggiamenti più che affettuosi in aeroporto. Il settimanale "Chi" racconta che il ballerino e la soubrette avrebbero trascorso ben 72 ore nella casa milanese di lei dopo aver preso parte all'evento in discoteca che ha organizzato il 29enne; dopo ...

“So che mi hai tradito” - aspetta così la fidanzata All’aeroporto : Un giovane ha deciso di far sapere all’intero aeroporto che la sua ragazza lo tradisce. Il web impazzisce per lo scatto virale. Scoprire un tradimento è sempre un vento traumatico, sia che si tratti di una relazione nata da poco, che di una consolidata nel tempo. Una volta venuti a conoscenza di tale realtà, si hanno due scelte dinanzi a sé. La prima porta a un’accettazione del tutto, confrontandosi con l’altra persona e dicendole ...

Australia - un uomo con un coltello All'aeroporto di Brisbane : evacuato : L'aeroporto internazionale di Brisbane, in Australia, è stato evacuato dopo che alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo armato di coltello. La polizia ha sparato al sospetto attentatore ...

Australia - tira fuori un coltello All’aeroporto di Brisbane : arrestato : La polizia Australiana ha sparato ad un uomo armato di coltello nell’aeroporto di Brisbane. Secondo quanto riferisce l’emittente Australiana Abc, alcuni testimoni hanno visto un uomo camminare trasportando quella che a prima vista sembrava una bomba, una scatola di metallo con cavi scoperti. Poi, sempre secondo le testimonianze, il sospetto attentatore ha tirato fuori un coltello e ha minacciato di usare esplosivi. La polizia, che ha ...

Sparatoria All’aeroporto di Brisbane Preso un uomo armato ai check in Video : Lo scalo è stato evacuato dalla polizia. Lo sconosciuto avrebbe annunciato di avere con sè una bomba

Paura All'aeroporto di Brisbane - polizia spara a un uomo armato di coltello : evacuato lo scalo : L'aeroporto internazionale di Brisbane, in Australia, è stato evacuato dopo l'allarme lanciato da alcuni passeggeri che hanno avvistato un uomo aggirarsi per il terminal con un coltello in mano. Anche ...

Australia. Sparatoria All’aeroporto di Brisbane. Arrestato un uomo “con una bomba” : Secondo le notizie che arrivano dall'Australia, un uomo armato di coltelli avrebbe annunciato di avere con sé una bomba. La polizia ha poi specificato che l'incidente "è stato contenuto" ma ha avvertito di evitare il terminal internazionale.Continua a leggere

Isola Liri. Michele Romano trovato morto All’aeroporto di Barcellona : Giallo internazionale. Michele Romano, 26 anni di Isola Liri (Frosinone), è stato trovato morto mercoledì all’aeroporto di Barcellona. Secondo le

Barcellona - precipita dal tetto dell'aeroporto : giAllo sulla morte di un giovane italiano : Era arrivato in Spagna sabato scorso per cercare lavoro. Ma mercoledì è stato trovato morto all'aeroporto di Barcellona. Michele Romano, 26 anni di Isola Liri, sarebbe morto 'precipitato dal tetto ...

