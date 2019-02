A 27 anni vuole far causa ai genitori | ' Non avevano il mio consenso per farmi nascere'

Il governo vuole emettere Btp a 30 anni : lo spread sale a 268 punti base : Milano. L'inatteso l'annuncio di una nuova emissione sindacata del Tesoro, di buoni prluriennali con scadenza a 30 anni è probabilmente la causa che negli ultimi due giorni ha fatto impennare lo spread a 268 punti base. L'operazione, come spiega Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Sgr, è stata

Abbandonato per strada bimbo rom di otto anni : 'La mamma non mi vuole più' : Un bambino di etnia rom di appena otto anni è stato Abbandonato dalla madre, una rom di origine bosniaca, poco prima di Natale, per un motivo futile. "La roulotte è troppo piccola per ospitare anche lui", ha detto la madre alle forze dell'ordine quando sono andate a cercarla per riconsegnarle il bambino e avere delucidazioni in merito all'abbandono. La vicenda è avvenuta a Carmagnola, in provincia di Torino. 'La mamma non mi vuole più' "La mamma ...

Bimbo di otto anni trovato da solo per strada a Carmagnola : “Mia mamma non mi vuole più” : Camminava nel gelo lungo una strada provinciale con solo un maglioncino di lana addosso, tra le macchine che gli sfrecciavano di fianco. “Ho otto anni, sto cercando i miei parenti perché la mia mamma non mi vuole più”. Quando gli agenti della polizia municipale di Carmagnola, cittadina di 30mila abitanti immersa fra Torino e Cuneo, hanno sentito le parole del bambino sono rimasti di sasso. A quel punto è partita la ricerca della ...

Toninelli vuole la A22 pubblica : ma lo è già dalla sua nascita di 60 anni fa : «Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero. È infatti già in corso un'ispezione per verificare che il concessionario sia ...