Rainbow Six Siege: 850 mila euro in palio per l’Invitational 2019

(Di martedì 5 febbraio 2019) Ubisoft annuncia che una selezione delle sedici migliori squadre al mondo della Tom Clancy’sSix Pro League si sfideranno per il titolo di Campione del mondo nell’edizionedel Six Invitational.Il terzo anno del Six Invitational riunirà insieme appassionati, giocatori professionisti, sviluppatori e creatori di contenuti dall’11 al 17 febbraio a Montreal, in Canada, la città natale del gioco, per celebrare Tom Clancy’sSix. Durante il Six Invitationalsarà anche mostrata un’anteprima dell’Anno 4 diSixIl campionato di quest’anno include un montepremi di oltre 850.000 &; che aumenterà tramite la ripartizione dei ricavi del Road To Six Invitational, la più importante nella storia diSix, portando il montepremi totale di tutti i tornei ...