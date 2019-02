Profumi per lei | grazie dei fiori

vanityfair

(Di martedì 5 febbraio 2019) Questo articolo è stato pubblicato nel numero 5 di Vanity Fair in edicola fino al 5 febbraioLa lista deiper la 69esima edizione di Sanremo c’è. «Tra i big in gara avremo ranuncoli, papaveri, anemoni, garofani, sterlizie e naturalmente rose, che abbiamo scelto in una ventina di varietà e in diversi colori», dice Franco Barbagelata, direttore del mercato deidella città che dal 5 febbraio ospita il Festival. Saranno migliaia, e su come verranno destinati durante le cinque serate della kermesse, tra bouquet e allestimenti, si sa solo che «sul red carpet e in sala stampa ci saranno le fronde locali come le ginestre, le mimose e l’eucalipto».semplici e nobili insieme, tutti legati a qualche ricordo del passato, e tutti profumati come le colonie di un tempo. Ecco perché ritroveremo sul palco dell’Ariston le tendenze della profumeria 2019: tornano le note calde e chiare ...