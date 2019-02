Pericolo valanghe in Alto Adige | esperti | evitare i fuori pista

Meteo Friuli Venezia Giulia : situazione in miglioramento - resta il Pericolo valanghe : situazione Meteo in miglioramento in Friuli Venezia Giulia: si registrano +8°C a Lignano e Grado, +7°C Trieste, +2°C a Udine, +3°C a Gorizia, +1°C a Pordenone. A Forni di Sopra rilevati -3°C, a Sappada -7°C, sullo Zoncolan e sul Lussari -9°C. Arpa FVG prevede cielo prevalentemente sereno su tutta la regione, con bora a Trieste da moderata a sostenuta. In vigore l’allerta “arancione” diramato dalla Protezione Civile per rischio ...

Allerta Valanghe : in Trentino Pericolo da 3-marcato a 4-forte : In seguito alle ultime nevicate, in Trentino il pericolo Valanghe su tutto il territorio provinciale va dal grado di pericolo 3-marcato al grado 4-forte. Il soccorso alpino del Trentino raccomanda massima prudenza e attenzione e ricorda di consultare sempre il bollettino di MeteoTrentino. L'articolo Allerta Valanghe: in Trentino pericolo da 3-marcato a 4-forte sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - i Carabinieri : “Il Pericolo valanghe aumenta con l’attività degli sciatori” : Il rischio di valanghe potrebbe aumentare nelle prossime ore proprio a causa dell’attivita’ degli sciatori nei prossimi giorni. A segnalarlo e’ il servizio ‘Meteomont’ dei Carabinieri, che esegue il monitoraggio e la previsione di pericoli neve e valanghe. “Sull’arco alpino, a ridosso dei settori di confine, si sono registrate abbondanti nevicate con pericolo valanghe ‘forza 4′, dove ci sono ...

Lombardia : Pericolo valanghe di grado 4 forte : “Continua l’afflusso di correnti umide dal Mediterraneo che apporterà, nelle prossime 36 ore, ancora alcune precipitazioni. Tra domenica sera e lunedì passaggio a condizioni di cielo sereno. Oggi cielo prevalentemente coperto con precipitazioni generalmente deboli e intermittenti, più probabili e abbondanti sulla fascia centro-orientale della regione. Previsti in giornata 10-20 cm. Limite delle nevicate intorno a 900-1200 m. Venti ...

Maltempo : Arpa - in Lombardia nel weekend Pericolo valanghe in aumento : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - La neve cade abbondante sulle montagne della Lombardia e cresce il rischio di valanghe. Secondo le previsioni del centro nivometeorologico di Arpa Lombardia, "il pericolo valanghe sulle montagne della regione aumenterà nel corso del prossimo weekend, arrivando al grado d

Valanghe : Dolomiti - Pericolo a grado '4' : ANSA, - BELLUNO, 1 FEB - Sulle Dolomiti venete il rischio Valanghe sta salendo da livello '3' a '4' quindi forte a causa delle precipitazioni nevose in costante aumento stimate, a seconda delle quote ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : Pericolo valanghe “forte” domani e domenica : “Tra oggi e domani – si legge nel bollettino valanghe relativo al Friuli Venezia Giulia – sono previste precipitazioni molto intense, sulle Prealpi nevose solo oltre i 1500- 1800 m. Nelle zone interne (Sauris, Forni Avoltri e Sappada) la quota neve sarà più bassa, 1200 m circa. Le quantità potranno essere cospicue ovunque (150- 200 cm sulle Giulie e Canin – 100-150 altrove) ma solo oltre i 1800-2000 m. Sulla fascia Alpina il ...

Neve in Piemonte : allerta gialla per Pericolo valanghe : La Protezione civile della Regione Piemonte vigila sulla situazione meteo prevista dal bollettino emesso il 1° febbraio dal Centro funzionale Arpa Piemonte. Il tempo rimane ancora perturbato anche se in fase di attenuazione e i fenomeni nevosi in atto a quote basse si prevedono in esaurimento dalla serata odierna. Sono quindi in allerta gialla per pericolo valanghe l’alta Valsusa, le valli Chisone, Pellice, Po, Varaita, Maira e Stura e i rilievi ...

Pericolo valanghe - chiusa temporaneamente la Val Ferret Courmayeur - Limitazioni in Val Veny. La decisione del sindaco dopo il bollettino di ... : A partire dalle 7 di domani, venerdì 1° febbraio è chiusa alla circolazione veicolare e pedonale la strada da La Palud a Planpincieux. Chiuse anche le piste il tracciato pedonale della Val Ferret. L'...

Friuli Venezia Giulia : Pericolo valanghe “marcato” su Alpi Giulie e Canin : In Friuli Venezia Giulia è stato valutato pericolo valanghe “marcato” sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin: il persistere di basse temperature – si spiega nel bollettino diramato dalla Struttura stabile centrale per l’attività di prevenzione del rischio da valanga – non favorisce il consolidamento del manto nevoso. Sulle Alpi Giulie e Canin esiste pericolo “marcato” per la presenza di accumuli da vento ...

Emergenza neve in Tirolo : “forte” Pericolo di valanghe : Prosegue l’Emergenza neve in Tirolo: le precipitazioni nevose in vaste zone del land austriaco hanno innalzato il pericolo valanghe, che è “forte”, ovvero grado 5 di 5. Numerose strade sono chiuse e alcune località sono isolate: migliaia i turisti rimasti bloccati. Nella giornata di ieri a Lech, nel Vorarlberg, una valanga ha travolto un gruppo di sciatori durante un fuoripista: 3 sono morti e uno risulta ancora disperso. Sale ...

Valanghe - Lombardia : Pericolo grado 3 marcato sulle Alpi Retiche : L’ultimo bollettino ufficiale diffuso oggi dal Centro regionale Nivometeorologico dell’Arpa Lombardia riporta che su molti pendii ripidi, avvallamenti e canali, in prevalenza sulle Alpi Retiche lombarde, è possibile il distacco di Valanghe di medie e grosse dimensioni. La caduta di slavine è possibile anche con un leggero sovraccarico, quindi anche con il passaggio di un singolo sciatore. L’indice del pericolo, al momento, è ...

