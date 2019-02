Vicenza - imprenditore paga asilo ai figli dei dipendenti : 'Non morirò con soldi in banca' : 'Non voglio morire e lasciare i miei soldi in banca, vorrei aiutare il nostro territorio'. Sono queste le dichiarazioni di Vinicio Bulla, grande imprenditore quasi ottantenne del piccolo comune di Caltrano, in provincia di Vicenza. L'uomo, proprietario della Rivit Spa, azienda che produce acciai speciali e per la quale ha da sempre dato tutto, ha deciso di aiutare in questo modo le famiglie dei propri dipendenti: pagare l'asilo e le scuole ...

'Non morirò con i soldi in banca'. Imprenditore paga le scuole ai figli dei dipendenti : VICENZA - 'Non voglio morire con i soldi in banca, voglio aiutare il territorio'. Il quasi ottantenne Vinicio Bulla è un grande Imprenditore di Caltrano, un paese di 2.500 anime ai piedi dell'...