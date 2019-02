Manifesti funebri per migranti I buonisti ora usano la morte

ilgiornale

: 'Piero, 12 anni, morto in mare'. Finti manifesti funebri con i nomi del luogo fanno discutere a Brescia - HuffPostItalia : 'Piero, 12 anni, morto in mare'. Finti manifesti funebri con i nomi del luogo fanno discutere a Brescia - Gianluc15187700 : RT @HuffPostItalia: 'Piero, 12 anni, morto in mare'. Finti manifesti funebri con i nomi del luogo fanno discutere a Brescia - LucyMilano92 : RT @mgdj56: #PURAFOLLIA L’ultima #macabra trovata degli #immigrofili: #finti #manifesti #funebri dei #migranti con nomi #italiani #Brescia… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) "Leonardo Fappani, di anni 8, morto annegato. Addolorati nessuno ne danno il triste annuncio. I funerali si svolgeranno nel Mar Mediterraneo". Ma anche Clelia di 10 anni, Valentina di 24, Gianfranco di 18 e Daniele di 6. Chissà cosa devono aver pensato i residenti di San Paolo, piccolo paese della Bassa Bresciana, quando in un freddo lunedì mattina di febbraio come tanti si sono svegliati con decine dimortuari affissi sulla bacheche cittadine. Forse ad una epidemia o a un incremento di decessi. E invece si sono ritrovati di fronte ad un"iniziativa di sensibilizzazione senza precedenti. Per molti una provocazione.Nella notte di domenica, infatti, un gruppo cittadino anonimo ha tappezzato il paese affiggendo senza autorizzazione circa una cinquantina di annunci mortuari, stampati in precedenza in qualche tipografia locale. Davanti alla scuola, di fronte alla chiesa, nei pressi ...