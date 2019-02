Legion | la terza stagione è l' ultima e arriva Professor X

blogo

(Di martedì 5 febbraio 2019)Non chiamatela cancellazione ma l'ultimo atto di una storia:chiude con lache arriverà su FX a giugno e in Italia su FOX (speriamo in contemporanea come le passate stagioni). "Credo che i finali siano quelli che danno un senso a tutte le storie" ha dichiarato il creatore della saga di(e Fargo la cui quartaentrerà in produzione il prossimo inverno) Noah Hawley "ho sempre immaginatocome una storia unica e per me sono come tre atti di un unico racconto".è una serie tv legata all'universo di X-Men. David Haller, il protagonista interpretato da Dan Stevens, è un uomo con particolari poteri in grado di cambiare la sua vita e il mondo per sempre. David è il figlio di un iconico personaggio del mondo degli X-Men, Charles Xavier meglio conosciuto come ilX. Finora il padre di David è stato più volte nominato nel corso della ...