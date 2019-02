Euro | come bypassarlo affiancandogli un’altra moneta

Bollette di gas e luce - nel 2018 ci sono costate 1.200 Euro come scegliere gestore : Per l’energia elettrica una famiglia media italiana lo scorso anno ha pagato 417 euro, mentre per il gas ha speso 762 euro

Ricarica 5 Euro omaggio con ‘Sperlari Ti Ricarica’ : come partecipare : La promozione 'Sperlari Ti Ricarica' offre la possibilità di ottenere 5 euro di Ricarica omaggio, a prescindere da quale sia il proprio operatore telefonico. L'operazione risulta valida dal 3 febbraio al 17 marzo, e si rivolge a tutti quegli utenti che decideranno di acquistare almeno 3 prodotti del noto brand dolciario (come, per esempio, i torroncini o le caramelle Dietorelle, Saila e Galatine), in un'unica soluzione (lo scontrino, quindi, ...

Assunzioni in Eurospin : le posizioni aperte e come candidarsi : La famosa catena di discount alimentare ha pubblicato sul proprio sito web nuove inserzioni lavorative. Le selezioni sono rivolte a laureati e diplomati, professionisti o alle prime armi, che andranno a ricoprire sia ruoli operativi che d'ufficio nelle diverse sedi di Eurospin presenti sul nostro territorio.Continua a leggere

Inter-Rapid Vienna - Europa League 2019 : sedicesimi di finale - programma e date andata e ritorno. Gli orari e come vederlo in tv : L’Inter sfiderà il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018/19. I nerazzurri, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano di Barcellona e Tottenham, inizieranno il loro cammino nel secondo torneo continentale contro la formazione austriaca. L’unico precedente tra le due squadre risale alla Coppa Uefa 1990-91, vinta proprio dall’Inter, quando la squadra di Giovanni Trapattoni perse 2-1 all’andata, ma riuscì poi a ...

Lazio-Siviglia - Europa League 2019 : sedicesimi di finale - programma e date andata e ritorno. Gli orari e come vederlo in tv : Per la Lazio di Simone Inzaghi è ora di fare sul serio, con i sedicesimi di finale di Europa League 2019 che metteranno di fronte ai bianco-celesti il Siviglia della vecchia conoscenza Andrè Silva, allenato da Pablo Machin, per due sfide che si preannunciano incandescenti. La prima sfida si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 18:55 di giovedì 14 febbraio, mentre il ritorno è fissato a mercoledì 20 febbraio, alle ore 18. La copertura ...

Napoli-Zurigo - Europa League 2019 : sedicesimi di finale - programma e date andata e ritorno. Gli orari e come vederlo in tv : Tutto pronto per gli appuntamenti di Europa League: la seconda competizione continentale per club si infiamma tra due settimane, con i sedicesimi di finale che aprono la fase a scontri diretti. In campo il Napoli, una delle compagini italiane che puntano più in alto: sarà sulla carta semplice la sfida agli svizzeri dello Zurigo. Andiamo a scoprire il programma della gara. Di seguito il calendario completo, le date, il programma dettagliato e gli ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Venezia come un museo : tassa di ingresso da 3 a 10 Euro per i non residenti e sistema di prenotazione con costi variabili : Venezia diventa come uno dei grandi musei mondiali. come il Louvre o la Galleria degli Uffizi, come i musei Vaticani o il Prado. Per entrare e visitarla, non solo si pagherà una tassa di ingresso, ma addirittura bisognerà prenotare. Mentre la tassa sarà un obbligo, la prenotazione sarà facoltativa, ma funzionerà allo stesso modo di un museo. Consentirà di saltare le code e di accelerare i pagamenti. Il provvedimento ratifica, quindi, ...

Torino - fu stuprata e i colpevoli restarono impuniti : solo 4.800 Euro come risarcimento dallo Stato - arriva il ricorso : Quando l'aggressore rimane impunito secondo una direttiva europea dovrebbe essere lo Stato a garantire un indennizzo "adeguato", ma le tariffe previste dal Fondo di garanzia sono basse

I paesi Europei che stanno riconoscendo Juan Guaidó come presidente del Venezuela : Da stamattina Spagna, Francia, Regno Unito e Svezia, e si attendono a breve anche paesi Bassi, Portogallo e Austria

Soci di una start-up con 250 Euro : come funziona l'equity crowdfunding : Investire in una start-up non è più solo una cosa da ricchi. Con 250 euro si possono acquistare quote di Società che puntano forte sull'innovazione e con grossi margini di crescita. La speranza del ...

