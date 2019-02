gossipetv

: Einar, l’infanzia a Cuba e la morte del padre: parla la madre del cantante - carmenFashionCr : Einar, l’infanzia a Cuba e la morte del padre: parla la madre del cantante -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Le origini die l’infanzia difficile:ladellanciato da Amici Chi ha seguito bene Amici 17 sa che la vita dinon è stata delle più facili per via dell’infanzia povera e della prematura scomparsa del. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, ladelha …L'articolo, l’infanzia ae ladelladelproviene da Gossip e Tv.