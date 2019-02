Doppio slalom giuridico | così Conte ha puntato su Savona per la Consob

huffingtonpost

(Di martedì 5 febbraio 2019) L'avvocato del popolo Giuseppeè sicuro: la strada di Paoloverso la presidenza dellanon sarà bloccata da questioni giuridiche relative a una possibile incompatibilità. La convinzione, supportata da pareri legali, è così forte che sono bastati appena 13 minuti per archiviare la questione della nomina durante una riunione del Consiglio dei ministri in modalità flash. Giusto il tempo per ratificare l'accordo politico raggiunto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio e per riequilibrare il tutto con il passaggio delle deleghe agli Affari europei dal ministro al premier. Interim per ora senza scadenza. Il fascicolo passa sulla scrivania di Sergio Mattarella per la nomina.Inizia la stagione dellagialloverde. L'intesa tra Lega e 5 Stelle sul nome diera arrivata lunedì al termine di settimane convulse. ...