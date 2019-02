Di Maio-Di Battista a Parigi | dialogo con Gilet gialli

Europee - Di Maio e Di Battista incontrano il leader dei 'gilet gialli liberi' - Chalencon : 'Andiamo d'accordo ma alleanze premature' : Chalencon e l'appello contro Macron - Christophe Chalencon, presentato dai media francesi nelle ultime settimane come uno dei leader dei cosiddetti "gilet gialli liberi", ha fatto parlare di sé per ...

Europee - Di Maio e Di Battista incontrano i gilet gialli : "Molti i valori condivisi" : Aggiornamento 17.45 - Anche lo stesso Luigi Di Maio ha ufficializzato l'incontro con un post su Facebook e una foto a testimonianza del vertice:Oggi con Alessandro Di Battista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni Europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur. Questa è la foto ricordo di questo bell'incontro, il primo di tanti, in cui abbiamo parlato ...

Gilet gialli - Di Maio e Di Battista incontrano i leader del movimento a Parigi : "Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. Ripeto. Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi". Il messaggio sembra chiaro e a scriverlo, sul suo profilo Facebook, è il vice presidente del Consiglio pentastellato, Luigi Di Maio. Che, insieme ad Alessandro Di Battista, oggi, a Parigi, ha incontrato Christophe Chalençon, tra i leader del movimento dei Gilet gialli, per stringere alleanze in vista delle elezioni europee imminenti.Secondo ...