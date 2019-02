Chi dovrà pagare il ticket per entrare a Venezia

Seggiolini antiabbandono - l’allarme dovrà poter Chiamare 3 numeri di telefono : Si vanno definendo nel dettaglio le caratteristiche tecniche dei Seggiolini antiabbandono per il trasporto in auto dei bambini fino a 4 anni: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti predisposto le linee guida fondamentali per questi dispositivi. La norma, però, dovrà passare al vaglio del Consiglio di Stato prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dall’inizio del mese di luglio. I ...

F1 - Nico Rosberg : “Vettel dovrà gestire meglio la pressione - troppi errori nel 2018. Leclerc? Un risChio per il tedesco” : Il tema “Ferrari-Sebastian Vettel” è sempre d’attualità. Il 17 marzo scatterà il Mondiale 2019 di F1 a Melbourne (Australia) e le aspettative per quanto riguarda la Rossa sono alte, come al solito. Il teutoNico viene da una stagione nella quale gli errori non sono mancati e nel confronto con il britanNico Lewis Hamilton (Mercedes) hanno pesato decisamente. La perfezione non vi è stata neanche nella gestione interna e non è un ...

F1 - Nico Rosberg : “Vettel dovrà gestire meglio la pressione - troppi errori nel 2018. Leclerc? Un risChio per il tedesco” : Il tema “Ferrari-Sebastian Vettel” è sempre d’attualità. Il 17 marzo scatterà il Mondiale 2019 di F1 a Melbourne (Australia) e le aspettative per quanto riguarda la Rossa sono alte, come al solito. Il teutoNico viene da una stagione nella quale gli errori non sono mancati e nel confronto con il britanNico Lewis Hamilton (Mercedes) hanno pesato decisamente. La perfezione non vi è stata neanche nella gestione interna e non è un ...

Bollo auto : ecco Chi non lo dovrà più pagare secondo la Lega : Il Bollo auto è un tributo regionale il cui versamento spetta a tutti i possessori di un’auto e deve essere pagato annualmente da chi risulti proprietario indipendentemente dal fatto che il veicolo circoli o meno. L’importo dovuto dipende dalla potenza del veicolo e dal suo impatto ambientale. Ogni regione italiana ha dei parametri di riferimento, perciò l’importo da versare può variare da una regione all’altra. Periodicamente ...

Cellulari e tumori - i risChi sono reali : i ministeri dovranno informare la popolazione : Stavolta non si scappa. Il Tar del Lazio, in una sentenza, ha stabilito che i ministeri dell'Istruzione e della Salute non potranno più fare finta di niente. Entro sei mesi dovranno avviare campagne di sensibilizzazione e informazione sui rischi provocati dall'uso del telefono cellulare. Secondo sempre più studi, infatti, il legame tra questi oggetti e l'aumento del tumori cerebrali è ormai evidente....Continua a leggere

Decreto Carige - i banChieri responsabili di dissesti dovranno versare una 'cauzione' : Genova - Stop alle 'porte girevoli' per i funzionari di Banca d'Italia con gli istituti di credito, ripristino delle norme penali ante '92 per i banchieri responsabili di dissesti bancari, creazione ...

I ministeri dovranno informare su risChi e uso corretto dei telefonini : I ministeri della Salute, Istruzione e Ambiente dovranno informare sui rischi e il corretto uso dei telefonini. A deciderlo il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. La sezione terza quater, ha infatti dichiarato "l'obbligo del ministero dell'Ambiente, del ministero della Salute e del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di provvedere (nei termini e con le modalità ...

Davide Rossi a processo - papà Vasco : 'È innocente'/ 'Sono sicuro che non dovrà Chiedere scusa' : processo Davide Rossi, il padre Vasco si schiera al suo fianco: 'È innocente, sono sicuro che non dovrà chiedere scusa', ecco le parole del Blasco.

Nuova Classifica WTA 14/01/2019 – Halep - la 1ª posizione è a risChio : la romena dovrà difendersi da 10 avversarie : Iniziati gli Australian Open, Simona Halep dovrà difendersi da ben 10 avversarie per mantenere la prima posizione: ecco la Nuova Classifica WTA aggiornata al 14/01/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA, aggiornata al 14/01/2019, vede al top ancora Simona Halep, ma la tennista romena dovrà difendersi da ben 10 avversarie per non perdere la vetta. Va ...

InChiesta Las Vegas. Cristiano Ronaldo dovrà sottoporsi all’esame del Dna : Tegola per la Juventus. La Polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all’esame del Dna. Lo

Abusi - la Santa Sede : il summit dovrà Chiarire bene come affrontarli : È un clima che rischia di 'far passare in secondo piano il significato ecclesiale di un incontro tra pastori, tra i presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo, che insieme al Successore ...

L’associazione dei presidi del Lazio ha ipotizzato che a Roma alcune scuole dovranno rimanere Chiuse per i troppi rifiuti : Il Messaggero ha pubblicato alcuni stralci della lettera inviata dalla sezione Lazio dell’associazione nazionale presidi alla sindaca di Roma Virginia Raggi, in cui l’associazione ipotizza che l’eccessiva presenza di rifiuti per le strade di Roma «potrebbe comportare in alcuni casi

CicChino : Qualcuno dovrà spiegare ai molisani e ai dializzati il perché di tutto questo pandemonio! : ... a cosa e a chi è servito? Una risposta potrei azzardarla: forse a dimostrare la propria incompetenza e spregiudicatezza politica. Inoltre faccio presente che i familiari dei dializzati si stanno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 gennaio : Reddito : ecco Chi lo avrà - cosa dovrà fare e quanto prenderà : I requisiti Reddito, ecco chi avrà diritto alle somme più alte Nei documenti del governo i parametri per ottenere il sussidio. Il contributo affitto va solo a un membro della famiglia di Stefano Feltri Eruzioni di bava di Marco Travaglio In perfetta sincronia con l’Etna che erutta lava, i quirinalisti di professione e di complemento eruttano bava. Uno tsunami di saliva tracima da ogni dove e rischia di sommergere il Quirinale, una nuvola ...