Sammy Basso | intervento miracoloso a Roma | «Il mio cuore poteva fermarsi»

Sammy Basso operato a Roma - primo intervento su un cuore invecchiato precocemente : Eseguito con successo al San Camillo di Roma il 28 gennaio scorso su Sammy Basso – uno dei cinque pazienti italiani affetti da progeria – il trattamento di una stenosi calcifica severa della valvola aortica per via trans-catetere. E’ il primo intervento al mondo su un paziente affetto da questa malattia rara, conosciuta anche come sindrome da invecchiamento precoce. Il paziente, Sammy Basso, che grazie all’associazione da ...