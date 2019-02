Reddito di cittadinanza | presentato il sito internet | per Conte ' Misura di equità sociale'

La guida al Reddito di cittadinanza : Come anticipato nelle ultime ore, il Ministero del Lavoro ha lanciato il sito ufficiale del Reddito di cittadinanza in occasione della presentazione in pompa magna con Luigi Di Maio all'Auditorium Enel di Roma. La conferenza ha subito qualche ritardo - dalle 15 è stata fatta slittare alle 15.15 e poi alle 15.25 - ma il sito è stato attivato e tutti i dettagli sulle modalità per richiedere la misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle ...

Landini (CGIL) : "I problemi di povertà e lavoro non possono essere risolti insieme con il Reddito di Cittadinanza" : Il neo-segretario della CGIL Maurizio Landini questa sera è stato ospite a Presa Diretta su Raitre, dove il conduttore Riccardo Iacona lo ha intervistato su alcuni dei temi più importanti di questo periodo. Landini ha subito sottolineato che la situazione per i lavoratori e le imprese "è molto difficile, pensiamo al settore dell'edilizia, con 100mila aziende pubbliche. Paghiamo un prezzo perché abbiamo ritardi strutturali che non vengono ...

Corte dei Conti. Monito su Reddito di cittadinanza e 'quota 100' : necessario vigilare : ... per i diversi paesi, l'età di uscita dal mondo del lavoro con la quota di occupazione giovanile". E' quanto ha poi affermato Buscema, in audizione in Commissione Lavoro del Senato. Anzi, ha aggiunto,...

I siti fake sul Reddito di cittadinanza che non c’entrano nulla con quello ufficiale : Esistono diversi siti fake sul reddito di cittadinanza, i cui domini non sono stati acquistati dal governo, ma che non sono collegati con quello ufficiale, che è stato lanciato online oggi. Ma è bene ricordare, per evitare equivoci, che esiste una sola piattaforma ufficiale per accedere alla misura.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - il sito è online. Di Maio : "Ecco la card numero uno" : Luigi Di Maio dà il click d'avvio al Reddito di cittadinanza. Con una scenografia studiata nei minimi dettagli, un palco con la famosa scritta in polistirolo, video suggestivi e una teca illuminata ma ...

Di Maio : 'Arriva il sito per il Reddito di cittadinanza' : Da oggi è possibile accedere al sito www.redditodi cittadinanza.gov.it attraverso il quale vengono illustrati tutti i requisiti che bisogna possedere per ottenere il reddito di cittadinanza. Al momento sarà un sito puramente informativo, ma a partire dal 6 marzo sarà da supporto per la presentazione della domanda. Il sussidio verrà dato a partire dal 1° aprile a tutti coloro che risulteranno idonei. E' stata inoltre presentata anche la carta con ...

Reddito di cittadinanza - il 57% dei soldi andranno al Sud : Presentato oggi dal premier Giuseppe Conte e dal vicepremier e ministro del Lavoro Luigi di Maio il Reddito di cittadinanza, il portale da cui ottenere le informazioni e le modalità per riceverlo. ...

Reddito cittadinanza - il razzismo dei pochi fortunati lavoratori contro l’uomo sul divano : Dirò di più: sono sempre dalla parte della ridistribuzione del denaro in un mondo in cui il ricco continua ad arricchirsi e i poveri diventano sempre più poveri. Sarò sempre dalla parte di uno Stato che non ti affossa perché l'età anagrafica, la condizione sociale o semplicemente i fortunati casi della vita hanno fatto di te un relitto produttivo, uno scarto del mercato e un cittadino percepito come un fastidioso costo.Continua a leggere

Il giorno del Reddito di cittadinanza : Reddito di cittadinanza al via: sono stati stati presentati, nell'auditorium Enel a Roma, il sito e la prima di tre milioni di card. Grande soddisfazione è stata espressa dal premier Giuseppe Conte e ...

Reddito di cittadinanza 2019 : requisiti e numeri - Sky TG24 - : Secondo le stime dell'Istat presentate in audizione al Senato, la platea della misura potrebbe essere di 1 milione e 308mila famiglie, oltre la metà delle quali al Sud. Per l'Inps le persone raggiunte ...

Reddito cittadinanza - Tridico : stime Inps sono meno affidabili : Roma, 4 feb., askanews, - Le stime dell'Inps sul Reddito di cittadinanza, 'al netto di quelle sulla pensione di cittadinanza, si basano su un database meno affidabile rispetto a quello usato al ...

Il leghista Brambilla smonta il Reddito di cittadinanza grillino : Alberto Brambilla colpisce ancora. Dopo aver demolito il Capo II del decreto n.4/2019 riguardante “quota 100” e dintorni, un nota dell’Osservatorio sulla spesa pubblica e le entrate (a cura di Itinerari previdenziali) affronta il tema del reddito di cittadinanza (Capo I). Compiuto un esame accurato

Il Reddito di cittadinanza a 1 milione e 308mila famiglie - quasi due terzi abitano al Sud : Il reddito di cittadinanza "potrebbe interessare 1 milione e 308mila famiglie", delle quali oltre la metà, il 57%, vive al Sud. Secondo i dati forniti dall'Istat alla commissione Lavoro, infatti, ...