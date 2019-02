Nel remake di Resident Evil 2 esiste un bug che vi terrorizzerà

Chris Redfield potrebbe apparire Nel remake di Resident Evil 2 : Il remake di Resident Evil 2 di Capcom è già in corsa per essere uno dei migliori giochi del 2019. E abbiamo appena scalfito la superficie, dato che il gioco otterrà presto nuovi DLC, che, forse, potrebbero regalare ai fan gradite sorprese.Come segnala Comicbook, un sito chiamato Resident Evil Modding Boards ha scoperto, nascosto nei file del gioco, un eroe riconoscibile, Chris Redfield! Sembra essere vestito con il suo abito di Not a Hero di ...

Staffetta remake tra Pippo e Sinisa A Bologna come Nel Milan 2015 : Mihajlovic al posto di Inzaghi, proprio come nel 2015. Il serbo è il nuovo allenatore del Bologna e prende il posto dell'esonerato SuperPippo, al quale è stato fatale lo 0-4 con il Frosinone. Un avvicendamento che riporta indietro la mente a quel 16 giugno 2015, quando Mihajlovic si sedette su una delle ultime panchine di berlusconiana memoria del Milan proprio al posto di Inzaghi. La strada sarà in salita: il Bologna appare malato e l'esordio ...