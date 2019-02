Leo e Irene | quell' amore proibito nella Germania dell' odio

huffingtonpost

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Una storia d'mai nata, la cortesia nei gesti e nei modi di lui, la vitalità e la fierezza di lei, diventata capo d'imputazione quando irrompono le leggia violenza, del sopruso,'annichilimento.e pensate e approvate dallahitleriana per spazzare via per sempre, fisicamente, moralmente gli ebrei, il genocidio pianificato.La serenità del quotidiano intercalato dalla storia, lo sfondo essenziale, è l'intrinseca forza de "Il caso Kaufmann", Rizzoli. Il libro di Giovanni Grasso, giornalista parlamentare e saggista, in questo momento consigliere del Presidentea Repubblica per la stampa e la comunicazione. Grasso prende spunto da una storia vera. Leo ea Norimberga durante il nazismo. Lui, sui sessanta, commerciante, ebreo. Il caso gli porta a casa la figlia di amici, quarant'anni di meno. Un vento forte di vita che irrompe...