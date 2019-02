L' Atalanta espugna 1-0 il campo del Cagliari Nerazzurri a un punto dalla Champions

ilgiornale

(Di lunedì 4 febbraio 2019) L'di Gian Piero Gasperini non si ferma più e dopo aver battuto, con un perentorio 3-0, la Juventus in Coppa Italia vince anche in campionato in casa dell'osticodi Rolando Maran. A decidere la sfida, però, ci ha pensato un esterno difensivo come Hateboer che ha spedito in gol un grande assistsinistra di Castagne. La sfida è stata tirata, equilibrata e con poche occasioni da rete con l'che è riuscita a vincere pur senza incantare come al solito. Con questo successo la Dea raggiunge a quota 35 punti Roma e Lazio a solo undal quarto posto, che vuol direLeague, occupato dal Milan di Gennaro Gattuso. Ilinvece resta fermo a quota 21.Primo tempo equilibrato con Gomez che si rende pericoloso all'8', replica ilcon Faragò che ci provadistanza: nulla di fatto. Al 22' Cragno salva tutto sulla spizzata di testa di Pasalic ...