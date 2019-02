Juventus | lieve incidente stradale per Douglas Costa

tuttosport

: ? #UltimOra #Juventus, Lieve incidente stradale per #DouglasCosta Nessuna ferita per il brasiliano #SkySport - SkySport : ? #UltimOra #Juventus, Lieve incidente stradale per #DouglasCosta Nessuna ferita per il brasiliano #SkySport - LaStampa : Santhià, lieve incidente per il calciatore della Juventus Douglas Costa - LorenzoPuliga : RT @LaStampa: Santhià, lieve incidente per il calciatore della Juventus Douglas Costa -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) TORINO - Tanta paura ma nessuna conseguenza grave per, rimasto coinvolto questa mattina in unsull'autostrada A4 in direzione Torino nei pressi di Santhià , in ...