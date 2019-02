: Colle:intervento globale per migrazioni - NotizieIN : Colle:intervento globale per migrazioni - TelevideoRai101 : Colle:intervento globale per migrazioni - fvalensise : @MonicaCirinna Ci vorrebbe un garbato intervento del Colle... -

Per affrontare"il fenomeno epocale"delleoccorre "un grande sforzo corale della comunità internazionale", ha detto il presidente Mattarella inaugurando il Centro per rifugiati Matteo Ricci, a Roma. In quanto"fenomeno epocale"la migrazione "irrompe ovunque.E questo ovunque ci riguarda,riguarda tutti noi,in qualsiasi parte del mondo". "Ciò sottolinea l' esigenza che l'Onu raffigura di interventi globali, perché nessun paese da solo è in grado di affrontare tale fenomeno",ha aggiunto il capo dello Stato(Di lunedì 4 febbraio 2019)