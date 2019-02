“Prendiamo a pugni il Parkinson sul ring Con la boxe siamo tornati a goderci la vita”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 febbraio 2019) “Mi alleno con il gruppo da tempo. Miglioramenti? Senz’altro: già il fatto di stare insieme conta. Sa, si pensa spesso di rimanere a casa: e invece muoversi, con la nostra malattia, fa sempre bene”. Renato ha 66 anni ed è un ex dirigente sportivo. È molto timido e riservato. Non aveva mai parlato prima della sua malattia in pubblico. Ci ha messo un anno e mezzo per unirsi al gruppo, ma ora c’è, ed è una presenza costante. Si chiama Rock Steady Boxing, la palestra si trova a Como ed è il primo progetto in Italia (e in Europa) per combattere il morbo dicon l’esercizio fisico. E i guantoni daTutto è nato nel 2014 grazie a Tiberio Roda, originario di Como, per anni imprenditore di successo in una famiglia di imprenditori. Poi è arrivata la malattia. Quando ha avuto la diagnosi diha subito detto: “Dottore, se questa è una gara, la vinco io”, ricorda. In ...