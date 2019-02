Meteo | in Alto Adige riprende a nevicare Toninelli ordina ispezione sulla A22 del

Meteo : in Alto Adige riprende a nevicare - gare di sci annullate : La neve sulle Dolomiti, che ha superato i 150 centimetri, e il rischio slavine hanno mandato in tilt anche lo sport, costringendo ad annullare le partite del campionato transfrontaliero di hockey e ...

Previsioni Meteo Alto Adige : precipitazioni in attenuazione : Secondo le Previsioni del servizio Meteorologico provinciale, oggi in Alto Adige le precipitazioni sono previste in attenuazione. La depressione tenderà ad allontanarsi e sulle Alpi arriveranno masse d’aria temporaneamente meno umide. Durante la mattinata le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi da ovest. Verso sera e nella notte successiva arriveranno nuove precipitazioni da est. Limite della neve fra 800 e 1.200 metri. Temperature ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : criticità gialla - neve in arrivo : Da stasera fino alle prime ore di domenica 3 febbraio un’intensa perturbazione interesserà il Trentino. Sono attese nevicate anche a bassa quota nelle prime fasi dell’evento fino alla tarda mattinata di domani (5-15 centimetri a seconda delle zone). Si registrera’ poi un innalzamento della quota neve fino a circa 1.500 metri sui settori meridionali e circa 1.000 metri su quelli settentrionali, con ulteriori 40-70 centimetri di ...

Meteo Trentino Alto Adige : Gennaio diviso in due : Il mese di Gennaio 2019, in Alto Adige, sarà ricordato come un mese diviso in due dal punto di vista Meteorologico. Il consueto bilancio del Servizio Meteo della Provincia parla di un’area, quella situata all’estremo nord, nei pressi del confine con l’Austria, caratterizzata da grandi quantità di neve. Al contrario, nella parte più meridionale del territorio, grazie anche alla presenza del Foehn, si sono registrate poche ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : da venerdì copiose nevicate : E’ Allerta Meteo in Trentino Alto Adige. Sui rilievi più alti della provincia di Bolzano ha già iniziato a nevicare ma è dalla notte tra giovedì e venerdì che le precipitazioni nevose sono previste più copiose anche a fondovalle. Lo stato di Allerta emesso in provincia di Bolzano è di livello “Alfa”. Tra venerdì e sabato i Meteorologi prevedono almeno mezzo metro di neve sulle Dolomiti e nella zona occidentale dell’Alto ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per neve in alto Mugello : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emanato per la zona dell’alto Mugello un’Allerta Meteo codice giallo per neve: l’avviso è valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 13 di domani, sabato 19 gennaio. Sono possibili nevicate in nottata e fino alla prima parte della giornata di domani, previste fino al fondovalle dell’alto Mugello, con accumuli poco abbondanti. L'articolo Allerta Meteo ...

Meteo Alto Adige : neve tra Vipiteno ed il Brennero - prevista in Val Pusteria e sulle Dolomiti : In Alto Adige si segnala neve tra Vipiteno ed il Brennero: attenzione quindi per chi viaggia sull’autostrada A22. “Dal primo dicembre ad oggi, in Valle Aurina sono già caduti 3,5 metri di neve, di cui solo nelle ultime due settimane 2,5. Dalla notte scorsa nevica di nuovo sulla cresta di confine. E continuerà fino a martedì senza lunghe interruzioni. Ci si aspetta da 50 a 70 cm di neve fresca. Questa volta, però, le nevicate non si ...

Previsioni Meteo - l’Inverno è al giro di boa : netta “riscaldata” nelle prossime ore - ribaltone gelido dopo il 21 Gennaio? : Previsioni Meteo – L’Inverno 2018/2019 si appresta al giro di boa: siamo ormai a metà Gennaio e possiamo tracciare un bilancio della prima metà della stagione che dal punto di vista Meteorologico è iniziata il 1° dicembre e si concluderà il 28 Febbraio. Rispetto alle Previsioni stagionali, ha fatto fin qui molto freddo tra il Sud Italia e i Balcani che già a Dicembre erano state le uniche aree del continente europeo con anomalie ...

Allerta Meteo Campania : maltempo in arrivo - alto rischio neve : La Protezione civile della Campania ha inviato un’Allerta alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Meteo Alto Adige : nel 2018 caldo e pioggia sopra la media : Dal punto di vista climatico, il 2018 in Alto Adige è stato uno degli anni più caldi di sempre: in alcune zone, come ad esempio la val d’Adige, si è trattato addirittura dell’anno più caldo dall’avvio delle rilevazioni, ovvero dal 1850. Secondo i dati del Servizio Meteo della Provincia di Bolzano, in media si sono registrate temperature comprese tra 1 e 1,5°C al di sopra della media di lungo periodo, e in 10 dei 12 mesi ...