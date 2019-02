«Infiltrazioni e rischio crolli nella chiesa di San Paolo Maggiore»

Napoli - Comitato Portosalvo - Infiltrazioni e rischio crolli per chiesa San Paolo : "Nella chiesa di San Paolo Maggiore c'è una grossa infiltrazione d'acqua e il rischio di crolli è imminente nonostante il restauro sia stato fatto appena due anni fa". Lo afferma all'Adnkronos Antonio ...

Soglia appalti a 200mila euro - Raffaele Cantone critico : “Rischio Infiltrazioni criminali” : Il presidente dell'Autorità Anti-corruzione, Raffaele Cantone, critica la norma che prevede l'aumento della Soglia per l'affidamento diretto degli appalti comunali: "Questa norma non aiuterà i funzionari morosi, mentre consentirà a quelli disonesti di fare il buono e il cattivo tempo. Basti ricordare che tutto il sistema di Mafia Capitale si reggeva sugli affidamenti diretti. Sotto 150.000 euro non è prevista neanche la certificazione antimafia ...