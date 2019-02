È sempre più probabile che Paolo Savona sia il prossimo presidente della Consob

Juventus-Parma - D’Aversa non sta nella pelle : “non era facile riprenderla - Gervinho mi stupisce sempre di più” : L’allenatore del Parma ha parlato del pari ottenuto in casa della Juventus, esprimendo la propria soddisfazione Un pareggio tanto insperato quanto esaltante, raggiunto in rimonta per giunta in casa della Juventus. Il Parma si gode questa fantastica serata, portando a casa un punto che vale oro colato. Fabio Ferrari/LaPresse Felice e soddisfatto del risultato anche D’Aversa, intervenuto nel post gara ai microfoni di Radio Rai: ...

Fedez : "Non farò più X Factor. Al posto mio qualcuno che ha sempre sputato sui talent" : Il no è di quelli belli grandi, sentiti. Fedez lascia X Factor con una storia su Instagram. '5 anni consecutivi sono tanti, c'è chi dice troppi,' ha scritto il rapper, rispondendo a una domanda di un ...

Kate Middleton sempre più magra. Colpa di Meghan : Kate Middleton è sempre più magra e la Colpa sarebbe di Meghan Markle. A rivelarlo il settimanale Star che ha raccolto le indiscrezioni che arrivano da Kensington Palace. A quanto pare Kate non ne può più della faida con Meghan e questo la rende particolarmente nervosa e stressata. A causa dell’ansia la duchessa di Cambridge avrebbe smesso di mangiare e sarebbe dimagrita diversi chili. La situazione, riferiscono insider vicini alla Royal ...

Il meteo estremo infrange record in tutto il mondo : dal Gennaio più caldo di sempre in Australia alle temperature polari degli USA passando per il Regno Unito : Città americane più fredde dell’Artico, l’inferno in Australia, neve su tutto il Regno Unito. È appena passato un mese del 2019 e i meteorologici stanno già parlando di modelli meteorologici estremi che hanno paralizzato città sparse in tutto il globo. Negli Stati Uniti, nel corso di questa settimana circa 200 milioni di americani hanno subito gli effetti di un’ondata di gelo senza precedenti che ha portato le temperature a -49°C e provocato ...

Sondaggi - il governo guadagna consensi ma è sempre più “fragile”. Tra i leader l’anti-Salvini è il premier Conte : Nei primi sette mesi il governo gialloverde guadagna 10 punti percentuali rispetto alla somma dei voti, attestandosi a un indice di fiducia del 59%, livello mai raggiunto dai due esecutivi precedenti. Ma la sua tenuta è sempre più “fragile”, anche per le divisioni tra i partiti azionisti ne condizionano la capacità decisionale. Evidente il rovesciamento degli equilibri rispetto al voto del 4 marzo 2018: la Lega è al 33% e partiva dal 17,4, il ...

Inter - il futuro è pronto Conte ha portato Marotta Spalletti sempre più solo : di Magari tra qualche mese si scoprirà che all'Inter l'uovo è nato prima della gallina. Sarà il giorno in cui si saprà che non è stato Beppe Marotta a portare Antonio Conte all'Inter, ma l'esatto ...

Stranger Things 3 cambierà tutto : “Sarà la stagione più oscura e devastante di sempre” : Il 4 luglio è ancora lontano e con esso anche il debutto di Stranger Things 3. Questo significa che Netflix dovrà dosare con il contagocce quelli che saranno i trailer e le foto che anticipano la stagione ma i fan amano gli intrighi e sono in grado di trovare un appiglio sempre in tutto. Passeranno presto queste settimane che ci dividono dall'estate? Il pubblico attendere con ansia di capire quali saranno i dettagli di Stranger Things 3 e ...

Snowboard - Michela Moioli nella storia : italiana più medagliata di sempre ai Mondiali. Tutti i podi azzurri : Michela Moioli è diventata l’italiana più medagliata di sempre ai Mondiali: oggi la Campionessa Olimpica di Snowboardcross ha conquistato il terzo bronzo consecutivo, a Park City (USA) è salita sul terzo gradino del podio come a Sierra Nevada 2017 e a Kreischberg 2015. La bergamasca ha così eguagliato i record di Roland Fischnaller (due bronzi e un argento tra PSL e PGS) e Dagmar Mair Unter Der Eggen (oro nel PSL nel 1997, oltre a un ...

Sanremo 2019 sempre più contro Matteo Salvini : arriva anche Fiorella Mannoia : sempre più Festival di Sanremo contro Matteo Salvini : arriva pure Fiorella Mannoia . Il parterre degli ospiti della 69/a edizione di Sanremo , 5-9 febbraio, si arricchisce del nome della cantantessa ...

Nuova Mazda CX-5 2019 : sempre più lussuosa e tecnologica [FOTO e PREZZO] : Due nuove versioni per rispondere a ogni esigenza della clientela e dotazioni tecnologiche di serie più ricche per una sicurezza attiva ai massimi livelli Mazda Motor Italia ha annunciato oggi il MY 2019 del fortunato SUV della Casa di Hiroshima. L’ultima evoluzione della CX-5 si distingue dal modello precedente per l’aggiunta di due nuovi allestimenti, Executive e Signature, e per un aggiornamento di prodotto che ha incrementato il ...

Inter - Nainggolan sempre più in crisi : le statistiche del Ninja sono impietose : Mani sul viso, sguardo basso e una lenta camminata a raggiungere i compagni, anch'essi visibilmente delusi in volto. È l'immagine che simboleggia perfettamente il quarto di finale tra Inter e Lazio e ...

Salute : diagnosi oncologiche sempre più precoci grazie all’intelligenza artificiale : Realizzare un dispositivo medico innovativo e a basso costo per diagnosi sempre più precoci, precise e rapide dei tumori, attraverso una semplice analisi del sangue o delle urine: è questo l’obiettivo del progetto ADVISER, finanziato dalla Regione Lazio con circa 400 milioni di euro, e coordinato dalla società di ingegneria informatica Kell srl in collaborazione con ENEA, Consorzio ARES di Roma e Istituto Nazionale Biostrutture e ...

Atalanta - da Zapata a Mancini : la Dea vale sempre di più : L'esultanza dell'Atalanta contro la Juventus. AFP È la 'Dea delle meraviglie', che fa gol e diverte. Merito del mago in panchina, che dal 2016 ha clamorosamente alzato l'asticella di Zingonia: 'Non ci ...

Soldi ai partiti - la politica è sempre più povera - i dati : Soldi ai partiti, la politica è sempre più povera, i dati E’ tempo di vacche magre per i partiti. Le entrate sono in netto calo. Come in una tenaglia concorrono alla cosa sia la disaffezione del grande pubblico, con sempre meno iscritti e militanti, sia il cambiamento delle leggi sul finanziamento pubblico. A questo si aggiunge il fatto che non c’è nel nostro Paese come nel mondo anglosassone una tradizione di donazioni ...