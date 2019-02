Comunità di Sant’Egidio Messa a Roma per clochard morti in strada

romadailynews

(Di domenica 3 febbraio 2019)per iinIniziativa Comunita’ di Sant’Egidio,”citta’ non sia matrigna”.Unaper i tantiche vivevano e sonoine’ stata celebrata stamani a Santa Maria in Trastevere alla presenza di centinaia tra volontari e persone che vivono perSono stati letti anche i nomi e le storie dei dodici che hanno perso la vita adall’inizio dell’inverno.“Nomi luminosi che oggi non sono dimenticati, in questa liturgia, ma che ci invitano a costruire una citta’ piu’ umana, che non sia matrigna nei confronti di chi e’ piu’ fragile”, ha detto il parroco don Marco Gnavi durante l’omelia, mentre per ogni nome veniva accesa un candela, in un clima di grande ascolto.Tanti i senza dimora presenti insieme agli altrettanto numerosi volontari ...