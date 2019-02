Auto si ribalta in viale Trieste a Gradisca d' Isonzo

Torino - l’Auto si ribalta sulla neve : muore nella notte giovane chef : Claudio Ribet, chef 34enne di Torre Pellice, è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto alle porte di Torino. La Fiat Panda della vittima è uscita di strada ribaltandosi sulla tangenziale e l’uomo è rimasto intrappolato nelle lamiere. Inutile l’intervento dei soccorritori, che hanno potuto solo constatarne il decesso.Continua a leggere

Terni - si ribalta l'Auto : donna in ospedale : Terni I VVF di Terni sono intervenuti in strada San Faustino Narni per un incidente stradale. Una persona ferita nell'auto ribaltata unica coinvolta nel sinistro e trasportata dal 118 a Terni CC sul ...

Lecce - donna si ribalta con l'Auto - il suo soccorritore tenta di violentarla : arrestato : Una vicenda molto grave quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Lecce, dove una donna, una quarantacinquenne del posto, ha avuto un incidente stradale e si è ribaltata con la sua automobile. Subito dopo, la stessa donna è stata vittima di violenza da parte di chi si era avvicinato a soccorrerla. La signora, per evitare un animale che le stava tagliando la strada, resa poco sicura dall'asfalto bagnato, si è resa la ...

Donna si ribalta con l'Auto - il suo soccorritore tenta di violentarla : arrestato : BARI - Si ferma per prestare soccorso a una Donna che si era appena cappottata in auto. La fa entrare nella sua auto e subito dopo, con una bottiglia di vino fra le gambe, inizia ad accarezzarla. La ...

Ribalta l'Auto - ma ne esce illesa. "Colpa del tacco 12" : Un'Audi si è Ribaltata a Roma, colpendo due vetture in sosta e impattando contro il marciapiede. La donna alla guida è uscita dall'auto senza riportare un graffio. Elegantissima. Ma proprio al suo stile impeccabile sarebbe da imputare l'incidente: la 50enne per guidare non ha voluto rinunciare a una scarpa tacco 12.Lo racconta il Corriere della sera che ha ricostruito la dinamica dell'incidente:Nella carambola l'Audi ha colpito due ...

Peveragno - Auto si ribalta in via Belvedere : emergenza sanitaria e vigili del fuoco sul posto : Incidente stradale nella notte appena trascorsa a Peveragno, in via Belvedere. Coinvolta un'automobile, uscita fuori dalla sede stradale nei pressi dell'ex-caseificio Valle Josina e ribaltatasi su un ...

Incidente Cuba : si ribalta Autobus con turisti stranieri a Guantanamo - : L'Incidente è avvenuto ieri pomeriggio tra Baracoa e L'Avana, il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato. I feriti sono almeno 30, alcuni in condizioni critiche. A bordo, secondo i media locali, c'...

Auto ribaltata in un fosso a Manerbio : Auto ribaltata in un fosso a Manerbio: due persone sono state portate alla Poliambulanza in codice giallo. Auto ribaltata in un fosso a Manerbio L'incidente si è verificato verso le 18.50, in via ...

Catania. Auto si ribalta e sbatte su un albero - Federica muore a 30 anni : La tragedia tra Licodia Eubea e Mazzarrone, in un tratto della provinciale 38 del Catanese. Federica Guccione aveva compiuto 30 anni a luglio e lavorava come istruttrice presso una palestra di Comiso.Continua a leggere

Castel Volturno - Auto si ribalta sulla Domitiana : coinvolta intera famiglia - : Castel Volturno " Solo un grande spavento e qualche ferita lieve per i tre componenti di una famiglia " marito, moglie e un bambino " che viaggiava a bordo di un'auto, una Citroen, ribaltatasi nella ...

Castellinaldo - incidente in frazione Madonna dei Cavalli : un'Auto ribaltata : incidente stradale nella prima mattinata di oggi , 5 gennaio, a Castellinaldo, in frazione Madonna dei Cavalli. Coinvolta un'unica automobile, uscita fuori strada e ribaltatasi per cause ancora da ...

Automobilista assonnata si ribalta con l'Auto in risaia : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Automobilista assonnata si ...

Statale 36 - Autocisterna carica di carburante si ribalta a Robbiano : Valassina chiusa per i soccorsi - traffico in tilt : Valassina chiusa in entrambe le direzioni nella mattina di venerdì 4 gennaio per un incidente che ha coinvolto una autocisterna carica di carburanti e due altri mezzi a Robbiano. Tre feriti lievi, ...