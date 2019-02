Scontro tra treni merci a Castelfranco

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : per la danza è arrivata l’ora della verità; primo Scontro tra Hubbell-Donohue e Weaver-Poje : La ventesima edizione del Trofeo dei Quattro Continenti, importantissima competizione di Pattinaggio artistico quest’anno in scena dal 4 al 10 febbraio in California (USA) presso l’Honda Center di Anaheim, sarà molto interessante per ciò che concerne le gerarchie nella specialità della danza sul ghiaccio degli atleti extraeuropei. La gara si preannuncia già molto entusiasmante per via dello scontro tra le le due coppie più quotate, ...

LIVE Sci alpino - Slalom Maribor 2019 in DIRETTA : Scontro titanico tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Ormai è lotta totale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova dopo la vittoria a pari merito delle due grandi protagoniste della stagione ...

VIDEO Bruttissimo Scontro tra Scavone e Beretta in Lecce-Ascoli - il giocatore cade a terra a peso morto : interrotta la partita : Un terribile scontro di gioco ha portato all’interruzione di Lecce-Ascoli, anticipo della Serie B. Il centrocampista dei pugliesi è infatti svenuto in seguito a uno scontro con Beretta subito dopo il fischio d’inizio. Il giocatore non è andato in arresto cardiaco e ha ripreso conoscenza dopo essere stato trasportato in ospedale. L’atleta ha rimediato una botta alla tempia ed è ricaduto sul terreno di gioco a corpo morto. ...

UeD gossip : Scontro tra Tina e Teresa dopo la confessione di Andrew : Uomini e Donne gossip, lite tra Teresa Langella e Tina Cipollari: la confessione di Andrew genera il caos A Uomini e Donne si accende lo scontro tra Tina Cipollari e Teresa Langella, nel corso della puntata del Trono Classico in onda l’1 febbraio. L’opinionista non accetta per nulla il pensiero della tronista, la quale invece […] L'articolo UeD gossip: scontro tra Tina e Teresa dopo la confessione di Andrew proviene da gossip e ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019. Scontro frontale tra le big del campionato : in palio a Verona il primo trofeo del 2019 : Si assegna il primo trofeo della stagione 2018-2019 al Palasport di Verona nel fine settimana e in campo ci sono le quattro squadre più forti del campionato fino a questo momento che non vogliono farsi sfuggire la Coppa Italia. I ruoli sono tutti coperti: le pretendenti Novara e Conegliano, il terzo incomodo Scandicci e l’outsider Busto Arsizio. Le prime risposte arriveranno domani pomeriggio e la domanda è se la finale che tutti ...

Scontro tra auto e camion sulla Romea - donna muore schiacciata tra le lamiere : Maria Paola Passafini è la vittima di un terribile incidente verificatosi sulla strada Romea, all'incrocio per Bosco Mesola: la donna era ferma al semaforo nella sua auto quando è rimasta schiacciata tra un Suv che la precedeva e un camion guidato da un uomo circa 60enne che, per cause ancora in via di accertamento, non è riuscito a rallentare e poi a fermarsi. .Continua a leggere

Roma : Scontro tra tre auto in zona Centrale del Latte - un morto e due feriti : Roma – Incidente mortale questa notte intorno all’1, all’uscita dal Gra – Centrale del Latte, su via Belmonte in Sabina. Nello scontro tra tre auto ad avere la peggio e’ stato un 52enne, deceduto a seguito dell’impatto. Gli altri due conducenti, un uomo di 39 anni e una donna di 31, sono stati accompagnati all’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti gli uomini del ...

Fedez e Salmo - volano accuse pesanti : Scontro inaspettato tra i due rapper : Fedez ha copiato Salmo? L’accusa su Instagram riguarda la capsule di Paranoia Airlines Cosa sta succedendo tra Fedez e Salmo? Oggi pomeriggio Instagram è stato terreno di scontro tra i due artisti. Oggetto della diatriba sono stati invece i rispettivi merchandising, con accuse ben chiare che Salmo ha lanciato a Fedez. Tutto è esploso a […] L'articolo Fedez e Salmo, volano accuse pesanti: scontro inaspettato tra i due rapper proviene ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i precedenti tra Scozia ed Italia. Scontro numero 27 - le vittorie azzurre sono otto. E il 5 febbraio 2000… : Sarà la sfida numero 27 quella che andrà in scena sabato nella giornata d’esordio del Sei Nazioni di Rugby tra Scozia ed Italia: il bilancio parla di otto vittorie azzurre e diciotto affermazioni scozzesi. Curiosamente alle sfide tra questa due Nazionali sono legati alcuni match molto significativi. La prima vittoria azzurra risale al 24 gennaio 1998, a poco più di un anno dal primo confronto tra le due Nazionali. L’Italia aveva già ...

Livorno - Scontro tra volante della polizia e camion : muore l’agente Fabio Baratella : Il poliziotto è morto poco dopo essere stato estratto dalla vettura, mentre i medici gli praticavano le manovre di rianimazione. Grave un altro poliziotto.Continua a leggere

Dl Carige - 'Pene più severe per i bancari che commettono reati'. Scontro tra M5S e Lega : Genova - 'Il decreto non si cambia', ha detto oggi il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, ma dal M5S arrivano chiari segnali che lasciano intendere come il disegno di legge di conversione del Dl Carige costituisca un evidente spunto per cavalcare nuovamente una ...

Brindisi - Scontro sul centro immigrazione per minori di Tuturano : in 300 sono contrari : Nella piccola frazione di Tuturano, ad una decina di chilometri a sud di Brindisi, vi è in atto un vero e proprio "scontro" tra i cittadini, e la decisione dell'amministrazione comunale di aprire proprio qui un centro di accoglienza migranti. Nello stesso verrebbero accolti ragazzi minorenni non accompagnati o che hanno appena compiuto la maggiore età. Le sezioni locali dei partiti Lega e Fratelli D'Italia hanno richiesto nei giorni scorsi al ...

Migranti - Scontro alla Camera tra Salvini e i deputati Pd. Il ministro : “Rassegnatevi all’evidenza dei numeri” : “Abbiamo tutti i numeri del caso: quello più significativo è che negli ultimi due anni sono sbarcati in Italia 300mila Migranti, con la nostra gestione siamo fermi a 23mila“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso del Question time alla Camera rispondendo a una interrogazione da parte di Marianna Madia. Salvini ha parlato di “un’immigrazione di massa sostenuta dai governi del Pd”, scatenando ...

Isola dei Famosi : Scontro tra Galeotti e Pirati - Ciurma senza cibo : Isola dei Famosi, Galeotti al freddo: lo scontro con i Pirati, Ciurma ancora senza fuoco e cibo Non sono affatto giorni piacevoli per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Dopo la tempesta che ha spento il fuoco e distrutto le loro capanne, i concorrenti del reality-show di Canale 5 hanno dovuto rimboccarsi le maniche. I Pirati […] L'articolo Isola dei Famosi: scontro tra Galeotti e Pirati, Ciurma senza cibo proviene da Gossip e Tv.