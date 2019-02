Roma | addio ai panni stesi alla finestra e ai cantanti sui bus?

ilgiornale

(Di sabato 2 febbraio 2019) Al via il nuovo regolamento di polizia municipale diche mira a contrastare il grande o piccolo degrado urbano e superare il metodo delle ordinanze comunali che, come spiega l'Agi, sono sempre temporanee e appellabili.Ora, con 60 pagine piene di prescrizioni e divieti, la giunta di Virginia Raggi punta a migliorare il decoro urbano della Capitale sanzionando l'inquinamento acustico e non solo. Sarò vietato stendere la biancheria intima fuori dalle finestre, introdurre animali esotici nella città, capestrare le aiuole dei parchi, lavare le automobili con l'acqua delle fontanelle pubbliche o far sgocciolare dai balconi l'acqua con cui si innaffiano le piante. All'interno deipubblici non si potrà salire se ubriachi o sotto l'effetto di droghe né si potrà cantare o suonare. Stessi divieti anche per tram e metro. Non sarà più possibile salire a bordo con le biciclette o altri mezzi ...