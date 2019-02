NBA – Porzingis non tornerà in campo in questa stagione | la strategia per il rinnovo con

NBA – Nowitzki e Doncic accolgono Porzingis ai Mavericks : “ha qualità eccezionali - è fra i migliori al mondo” : Dirk Nowitzki e Luka Doncic accolgono favorevolmente Kristaps Porzingis ai Mavericks: i due cestisti europei non vedono l’ora di poter giocare con il nuovo arrivato Nella notte di ieri, una trade davvero sorprendente ha smosso le acque del panorama NBA. Mentre tutti erano concentrati su Anthony Davis, si è mosso un altro grande lungo, Kristaps Porzingis. Preso atto della diversità di vedute fra franchigia e giocatore, i Knicks hanno ...

