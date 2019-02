adnkronos

: Consob, Bussetti: 'Ipotesi Savona? E' competente e capace' : - sherlock5stelle : Consob, Bussetti: 'Ipotesi Savona? E' competente e capace' : - Le_Valentinois7 : New post: 'Consob, Bussetti: 'Ipotesi Savona? E' competente e capace' ' -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Serve per creare un volano per generare attenzione verso persone in difficoltà per trovare una collocazione nel mondo del lavoro". "Dipende dal singolo individuo", ha risposto il ministro a chi gli ...