Rienzi | non si possono secretare atti inerenti stadio Tor di Valle

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Roma – Nuova denuncia del Codacons sul caso dellodella Roma. A finire nel mirino dell’associazione e’ la perizia finale del Politecnico di Torino che, a quanto si apprende, sarebbe stata secretata dal Campidoglio. “Il Comune non puo’ imporre il segreto su un atto di importanza vitale per la citta’ e per i cittadini- spiega il presidente Carlo- Per tale motivo presenteremo un esposto in Procura chiedendo di accertare se la decisione del sindaco Raggi diil documento in questione possa configurare l’ipotesi di omissione didovuti, in relazione alla mancata trasparenza a danno della collettivita’”.Qualsiasi squilibrio che dovesse emergere dalla relazione del Politecnico confermerebbe la presenza di speculazioni e di interessi privati piu’ volte da noi denunciati- prosegue il Codacons- Una ...