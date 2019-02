Napoli | la madre del bimbo ucciso dal patrigno | ' Non ho fatto nulla perché paralizzata'

Per la morte del bimbo di Napoli si indaga sul ruolo della madre : Roma, 30 gen., askanews, - Si concentrano ora sulla mamma del piccolo ucciso a botte le indagini degli inquirenti dopo la confessione del patrigno. Il 24enne, Tony Essoubti Badre, in carcere a Poggio ...

Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Napoli - il racconto dei vicini : in passato liti in strada e violenze sulla madre : Il piccolo Giuseppe è stato ucciso di botte dal compagno della madre, un venditore ambulante che ha massacrato lui e la sorella anche a colpi di scopa. Italianissimo. E violento. La bambina, 8 anni, è tuttora ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli ma se la caverà, mentre per il fratellino di 7 anni non c’è stato nulla da fare. Gli agenti di polizia, allertati dal 118, lo hanno trovato senza vita su un divano. Una morte che ha scosso il ...

Napoli - a sette anni percosso e ammazzato a mani nude dal fidanzato di sua madre : Lo ha picchiato anche con una scopa fino ad ucciderlo. Tragedia ieri a Cardito, alle porte di Napoli. Una lite familiare è culminata in un terribile fatto di sangue. Tony Sessoubti Badre, 24 anni, ha ucciso Giuseppe D., un bimbo di sette anni, figlio della sua convivente, Valentina Caso di 30 anni. L'uomo si è accanito anche contro l'altra figlia della compagna, una bambina di otto anni, mentre è rimasta illesa una terza bambina di quattro anni, ...

Cardito - Napoli : ucciso bambino di 7 anni con una scopa : fermato il compagno della madre : Orrore a Cardito in provincia di Napoli: un bimbo di 7 anni ha perso la vita. Secondo le rivelazioni riferite dalla sorellina, anche lei vittima del pestaggio ma per fortuna fuori pericolo di vita, a compiere un gesto cosi efferato e disumano sarebbe stato il compagno della madre del piccolo. La bimba ancora scossa ha raccontato di essere stata picchiata con una scopa. Gli inquirenti, giunti sul posto del delitto, hanno come da prassi ...

