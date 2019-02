Dal 10 febbraio novità a Modica per i rifiuti ingombranti

Anticipazioni Uomini e donne del 1° febbraio : Teresa bacia Dal Corso - Antonio deluso : Il Trono Classico di Uomini e donne torna oggi 1° febbraio su Canale 5 per il secondo e ultimo appuntamento della settimana, dedicato alla registrazione effettuata lo sCorso 12 gennaio. Questo pomeriggio si ripartirà da Lorenzo Riccardi e dalla sua indecisione tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Dopo essere uscito con la corteggiatrice laziale, questo pomeriggio il tronista avrà modo di vedere anche la torinese che raggiungerà a Torino e con ...

Il Collegio 3 - Dal 12 febbraio ogni martedì alle 21 : 20 su Rai 2 : L'esperimento televisivo e sociale del programma di successo Il Collegio ritorna su Rai 2 per cinque settimane ogni martedì a partire dal 12 febbraio alle 21:20

Cake Star : Pasticcerie in Sfida 2 - Dal primo febbraio alle 21 : 10 su Real Time : Katia Follesa e Damiano Carrara si ritrovano per la seconda stagione di Cake Star: Pasticcerie in Sfida, in onda dal primo febbraio su Real Time

Dal 2 febbraio Dior in mostra al V&A Museum di Londra : Apre il 2 febbraio al Victoria & Albert Museum di Londra, Christian Dior: Designer of Dreams, una mostra interamente dedicata all'estro e al talento dello stilista francese. La rassegna, la più grande finora organizzata in Gran Bretagna, rende omaggio al padre fondatore della maison ma anche a direttori creativi succeduti al timone della casa di moda, negli anni successivi la scomparsa dello stilista. La mostra rimarrà aperta per oltre 5 ...

Arte : a Modena Dal 9 febbraio Modenantiquaria : Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Dal 9 al 17 febbraio a Modena 'Modenantiquaria', luogo dove ammirare e acquistare opere d’Arte di grande livello ma anche sede ed occasione per confrontarsi con veri esperti intorno al complesso mondo dell’Arte. Tre le più rilevanti occasioni di confronto a ModenaFiere tra

Il racconto d’inverno al Teatro India Dal 7 al 10 febbraio : Dal 7 al 10 febbraio al Teatro India in scena IL racconto d’inverno di William Shakespeare, nella originale rilettura di Andrea Baracco.Una favola nera raccontata da un ragazzino di otto anni, il principe Mamillio, che ha per protagonisti due re, una regina, un orso affamato, una statua di marmo che inaspettatamente prende vita. Un testo ostinato, che non si lascia chiudere in un’unica, definitiva forma, e diventa una sorta di mostro a tante ...

Cosa fare a Milano Dall'1 al 3 febbraio : tutti gli eventi : ... Olio Officina Festival a Palazzo delle Stelline, dedicato alla cultura dell'olio , venerdì e sabato, ; Titanic VR Experience al Museo della Scienza e della Tecnologia, per scoprire grazie alla ...

Un posto al sole - trame Dall'11 al 15 febbraio : Adele confessa la verità a Susanna : Un posto al sole, sta per entrare nel vivo una storyline molto sentita dal pubblico e che presto vedrà nuovi incredibili sviluppi. Le trame delle puntate in onda dall'11 al 15 febbraio, rivelano che Adele finalmente troverà il coraggio di dire la verità a sua figlia Susanna sulle violenze che per anni ha subito da parte di Manlio. Intanto, Valerio riuscirà a trovare il modo per farsi perdonare da Elena, ed i due si riavvicineranno nonostante ...

L'Oroscopo della settimana Dal 4 al 10 febbraio : pagelle - Capricorno 'voto dieci' : L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 febbraio 2019 previsioni, classifiche e pagelle. Pronti al solito appuntamento con l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco? Sottoposta ad analisi approfondita, come da titolo, la prima settimana completa dell'attuale mese. A dare un po' di ansia come logico che sia, il responso degli astri in merito alle pagelle e alle classifiche riguardanti i sei segni sotto analisi in questo contesto. ...

Il nuovo EP de ‘L’Ufficio Sinistri’ Dal titolo ‘Miracolo’ è in uscita a febbraio : Uscirà l’8.02.2019, edito da ‘Revubs’, il nuovo EP de ‘L’Ufficio Sinistri’ dal titolo ‘Miracolo’. L’Ufficio Sinistri è un progetto artistico-musicale

Dal 15 febbraio in prima serata su Canale 5 “Speciale Uomini e Donne : La Scelta” : Venerdì 15 febbraio, alle 21.10 su Canale 5, il primo dei tre imperdibili appuntamenti con “Speciale Uomini e Donne: La Scelta”! Nelle puntate verrà svelato il finale delle quattro favole d’amore di Teresa, Lorenzo, Luigi e Ivan. Due corteggiatori per ogni scelta, una villa e un castello da sogno per la festa di fidanzamento. Guest star tra gli altri: Gemma Galgani la confidente; Valeria Marini la party planner; Giulia De Lellis l’influencer e ...

Roma - Dal 2 al 4 febbraio torna la fiera 'International estetica' : ... psicologo e coordinatore di Roma International Estetica- spiegherà l'affascinante network tra pelle, benessere e psiche , Pnei acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che indaga i ...

Teatro Trastevere : Settimana Dal 12 al 17 Febbraio 2019 DOPPIO APPUNTAMENTO : Attrice professionista dal 1975 ha collaborato a diversi spettacoli. Dal 1981 si è dedicata anche alla formazione dell'attore: come docente di recitazione ha insegnato, tra gli altri, presso la ...

“Woman before a glass” con Caterina Casini Dall’1 al 3 febbraio al Teatro Palladium : La storia di una donna coraggiosa e trasgressiva, dalla vita travolgente e travagliata, animata da un amore per l’arte contemporanea così grande da farla diventare la più celebre collezionista di sempre. Dopo il debutto al Festival di Todi e le repliche al Teatro Quarticciolo di Roma, gli applausi di Torino, Livorno e tante altre città italiane torna nella Capitale “Woman before a glass”, il trittico scenico in quattro quadri di Lanie ...