Corona tradito da Silvia Provvedi con Fedez | lei spiazza tutti

Fedez riceve il Tapiro d’oro per il flirt con Silvia Provvedi : “Non ho tradito Chiara - è stato molti anni fa. Corona sbaglia le date” : L’indiscrezione rivelata da Fabrizio Corona sulla presunta relazione tra Silvia Provvedi e Fedez è valsa al rapper il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Intercettato a Milano da Valerio Staffelli, Fedez ha dovuto chiarire la situazione: “Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara. Ma è una cosa che si sapeva già”. Ma l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci lo ha incalzato: “Abbiamo ...

La Provvedi mi ha tradito con Fedez! Fabrizio Corona a Verissimo : Fabrizio Corona a ruota libera ieri su Canale 5 a "Verissimo". L’ex fotografo dei vip, che ha perso un dente mentre Silvia Toffanin lo intervistava, ha parlato del suo libro "Non mi avete fatto niente" ricco di confessioni e nuovi scoop. Come quello sui tradimenti tra lui e Silvia Provvedi. Silvia Toffanin a “Verissimo” tra i tanti ospiti ha avuto Fabrizio Corona che presenta il suo nuovo libro «Non mi avete fatto niente» oltre a ...

Fabrizio Corona senza dente 'Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez'/ Ferragni replica - sui social è boom : Fabrizio Corona senza dente 'Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez'/ Chiara Ferragni replica, e sui social è boom di tweet

Corona Sgancia la Bomba : Silvia Provvedi mi ha Tradito con Fedez! La Risposta di Chiara Ferragni! : Fabrizio Corona ha sorpreso tutti con la sua ultima diChiarazione, secondo la quale la sua ex Silvia Provvedi, lo ha Tradito con il cantante Fedez. Come si è sviluppata questa storia? Eccovi tutti i dettagli, compresa la reazione di Chiara Ferragni! E’ innegabile, ogni volta che Fabrizio Corona appare in tv, un nuovo scandalo mediatico nasce, ed un vip inizia a tremare. Ultima vittima dell’ex re dei paparazzi è il noto cantante ...

Corona : “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez”. Parla la Ferragni : “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez”. A svelarlo Fabrizio Corona che nello studio di Verissimo ha raccontato i tradimenti dell’ex fidanzata. Nella sua lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Corona ha confessato di aver tradito più volte la cantante delle Donatella durante la loro relazione, ma ha anche spiegato che la ragazza l’avrebbe a sua volta tradito con Fedez, un calciatore e un altro cantante. La ...

Fedez avrebbe tradito la Ferragni con Silvia Provvedi secondo Corona : l'influencer smentisce : L'intervista di Fabrizio Corona a Verissimo, mandata in onda sabato 19 gennaio su Canale 5, ha generato un po' di scompiglio nel mondo dello spettacolo. L'ex re dei paparazzi, infatti, tra le tante confessioni, ha anche rivelato che la sua ex Silvia Provvedi lo avesse tradito con il rapper Fedez. Dopo aver sganciato questa bomba, il pubblico ha iniziato a porsi delle domande: Fedez, quindi, ha tradito Chiara Ferragni con Silvia Provvedi? Dopo ...

“Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi” : la replica lapidaria di Chiara Ferragni alle accuse di Corona : “Fedez ti ha davvero tradita con Silvia Provvedi?“. Dopo le accuse mosse da Fabrizio Corona a Verissimo, è questa la domanda che nelle ultime ore in molti hanno posto a Chiara Ferragni, commentando i suoi post su Instagram. Ospite di Silvia Toffanin su Canale 5, l’ex re dei paparazzi ha parlato infatti del suo rapporto con l’ex fidanzata Silvia Provvedi e ha rivelato di essere a conoscenza dei suoi tradimenti, tra cui ...

Fabrizio Corona perde un dente a Verissimo - poi ammette : «Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez» : «Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez. Gli aborti naturali di Nina Moric e Belen un dolore immenso. Sono fidanzato? Sto frequentando una persona, è un pò ‘vecchia’, o meglio non ha 21 o 22 anni». Fabrizio Corona torna ospite nella puntata di oggi a Verissimo a due mesi di distanza dalla sua ultima apparizione dove raccontò nel dettaglio i litigi in diretta con Ilary Blasy al Grande Fratello Vip 2018. L’ex fotografo dei vip ...

Corona su Fedez : 'Silvia mi ha tradito con lui' : Fabrizio Corona é stato ospite di Silvia Toffanin nell'ultima puntata di Verissimo. Durante la trasmissione, l'ex re dei paparazzi non si é fatto problemi a rispondere a qualsiasi tipo di domanda sulla sua vita privata, incluse le più intime relative alla sua ex compagna Silvia Provvedi, esprimendosi senza peli sulla lingua. Corona, dopo aver ribadito di aver fatto uso di cocaina in passato ma di aver ormai smesso, ha parlato lungamente della ...

Video - Corona a 360 gradi : “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez - io più manette di Battisti - scandaloso” : A Verissimo un Fabrizio Corona a 360 gradi parla di sé e di altri personaggi che hanno vissuto nella sua vita «Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez. Gli aborti naturali di Nina Moric e Belen un dolore immenso. Sono fidanzato? Sto frequentando una persona, è un po’ ‘vecchia’, o meglio non ha 21 o 22 anni». Inoltre a Verissimo, Fabrizio Corona presenta il suo libro: “Non mi avete fatto niente”, dove ha parlato ...

"Fedez ti ha tradito con Provvedi?" Ira di Ferragni dopo la bomba di Corona : La bomba l'ha lanciata ieri Fabrizio Corona in onda a Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin è entrato a gamba tesa nel duo Ferragnez: 'Mi ha tradito con Fedez...', ha raccontato l'ex fotografo ...

Chiara Ferragni risponde così a chi le chiede : «Ma Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi come sostiene Fabrizio Corona?» : Poteva Chiara Ferragni passare per tradita dal marito Fedez? Poteva accettare che qualcuno la considerasse "cornuta"? E da parte di Silvia Provvedi? Per di più in base a...

"Fedez ha tradito Chiara con la mia ex Provvedi". E la Ferragni risponde alle accuse di Corona : "Fedez ti ha davvero tradita con Silvia Provvedi?" la domanda ricorre tra i commenti ai post su Instagram di Chiara Ferragni. Il dubbio è sorto ai follower in seguito alle diChiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona nel corso di una puntata di Verissimo."Il mio problema è che tutte le più belle dello spettacolo me le sono riuscite a fare", ha affermato Corona nel salotto della Toffanin, con la "classe" che lo ...

Fabrizio Corona senza dente 'Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez'/ Ferragni replica - sui social è boom : Fabrizio Corona senza dente 'Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez'/ Chiara Ferragni replica, e sui social è boom di tweet