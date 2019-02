Conte | Italia ha programma di ripresa incredibile | sarà 2019 bellissimo

Italia in recessione - Conte : "Sarà un anno bellissimo". Confindustria lo gela : "Crescita vicino a zero" : MILANO - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è convinto che la recessione Italiana certificata dall'Istat sia un male passeggero e che presto partirà la riscossa. La pensa diversamente il ...

Italia in recessione - pil -0 - 2%. Mai così male da 5 anni. Conte : 'niente allarmi. Di Maio accusa i governi Pd : L'Istat ha certificato un ulteriore rallentamento dell'economia Italiana nel quarto trimestre. E' il secondo calo consecutivo col segno meno. 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è stata la reazione del premier mentre il suo ...

Pil Italia -0 - 2% nel quarto trimestre È recessione tecnica. Borsa giù : gli indici Gli industriali : «Agire». Conte : «Passerà» : Nel quarto trimestre del 2018 la ricchezza prodotta si contrae dello 0,2%, dopo il -0,1% del trimestre precedente. É il dato peggiore da 5 anni

Italia in recessione. Di Maio all'attacco : 'Governo precedente ha mentito'. Conte : 'Rilancio nel 2019' : "I dati Istat sul Pil testimoniano una cosa fondamentale: chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha mai portato fuori dalla crisi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in ...