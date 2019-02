C’era una volta Roma… “Ponte Fabricio”

Diciotti - il Viminale : “C’era rischio infiltrazione di terroristi”. Il tribunale dei ministri : “Nessuno lo ha riferito” : Il Viminale sostiene facendo sbarcare i 177 migranti a bordo della Diciotti si rischiava di accogliere potenziali terroristi. Il tribunale dei ministri di Catania, però, non è d’accordo: non c’era nessuno di pericoloso a bordo della nave della Guardia Costiera. Ennesimo scontro tra il ministero dell’Interno e i giudici che hanno chiesto l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. In previsione della prima riunione ...

Blitz di politici sulla Sea Watch. E Salvini rilancia : “Grazie a voi abbiamo visto che non C’erano ne una donna ne un bambino” : Il Blitz dei politici che hanno raggiunto la Sea Watch e sono restati a bordo oltre sei ore per raccogliere le testimonianze dei migranti e documentare la loro situazione, ha dato il via a una staffetta che nell'arco di mezza giornata ha mobilitato l'opposizione. Il 'la' lo hanno dato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e i deputati Riccardo Magi di +Europa e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia: e' stata lei, in possesso di ...

«C'era una volta a Hollywood» : le prime (bellissime) immagini ufficiali

C’era una volta Roma… “Costanza De Cupis” : Al centro della nostra capitale, in una delle vie più famose, possiamo ammirare in perfetto stile barocco, un grande edificio, dimora di una delle ragazze più avvenenti del XVII secolo. Ci troviamo in via dell’Anima e la ragazza della quale vogliamo raccontarvi, è Costanza Conti De Cupis. La giovane fanciulla, subito dopo essersi sposata, si trasferì a Roma in una delle residenze della ricca borghese famiglia del marito, in un palazzo affacciato ...

C’era una volta la cupola : C’era una volta la cupola: cupa e roboante, tetra e scellerata. E dentro la cupola C’erano i boss, tragici ed efferati, che ordinavano stragi e delitti, che accumulavano potere e miliardi, che intessevano collusioni e complicità, che taglieggiavano costruttori e imprenditori, che ricattavano la poli

In Italia oltre 1 - 3 milioni di bambini sono a rischio denutrizione : Helpcode lancia la campagna “C’era una volta la cena” : In Italia, sono circa 1 milione e 300 mila i minori[1] che vivono in condizioni di povertà assoluta non riuscendo ad alimentarsi in modo adeguato. E la malnutrizione infantile apre la strada – contrariamente a quanto si pensi – all’obesità: infatti, 1 bambino su 3 in Italia è in sovrappeso o obeso a causa di abitudini alimentari non corrette e uno stile di vita sedentario. Per garantire il giusto sostegno alle famiglie con bambini in ...

Gwyneth Paltrow ha rivelato che C’era anche l’ex Chris Martin durante la luna di miele con il nuovo marito : Lo scorso settembre aveva sposato Brad Falchuk The post Gwyneth Paltrow ha rivelato che c’era anche l’ex Chris Martin durante la luna di miele con il nuovo marito appeared first on News Mtv Italia.

C’erano una volta le macchine ‘nude’. Ora sapreste smontare la vostra sveglia? : “Ma a cosa serve oggi la matematica?”. Da sempre mi sento fare questa domanda. Mi chiedo come mai sia così diffuso il distacco del grande pubblico da una disciplina tanto pervasiva. Penso che la faccenda venga da lontano, quindi oggi prendo l’argomento alla larga, rimandando lo specifico della matematica a un prossimo post. Detto in breve, credo che la nostra società abbia sviluppato una sorta di pudore nel mostrare gli ingranaggi, i dettagli ...

Inter-Napoli - in un audio il racconto di un ultras : “C’era uno a terra morto - gli interisti ci hanno chiesto una tregua” : Un audio “senza censure” che riporta il commento di un ultras napoletano nei momenti immediatamente successivi agli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli a Milano, il 26 dicembre scorso, a seguito dei quali è morto un altro ultras, Daniele Belardinelli, è stato acquisito dagli investigatori che indagano sull’episodio. L’audio era circolato nel pomeriggio di venerdì su un sito degli ultras napoletani, dove però alcuni nomi dei ...

A febbraio 2019 tornano Il commissario Montalbano e C’era una volta Vigata : programmazione e anticipazioni : Sarà un inizio d'anno intenso per gli appassionati delle opere del maestro Andrea Camilleri: Rai1 trasmetterà infatti Il commissario Montalbano e C'era una volta Vigata per tre lunedì consecutivi all'insegna del mistero nel mese di febbraio 2019. La programmazione dei due nuovi film di Montalbano e del secondo film della serie C'era una volta Vigata occuperanno i lunedì di febbraio del palinsesto di Rai1, a partire dalla prima settimana dopo ...

C’era una volta in America film stasera in tv 29 dicembre : cast - trama - streaming : C’era una volta in America è il film stasera in tv sabato 29 dicembre 2018 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV C’era una volta in America film stasera in tv: cast La regia è di Sergio Leone. Il cast è composto da Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Tuesday Weld, Danny Aiello, ...

C’era una volta il West : E "C'era una volta il West", il film di Sergio Leone che uscì cinquant'anni fa, lo raccontò benissimo

Lazio-Eintracht - la paura dei commercianti : “C’era una sorta di caccia al tedesco” : Lazio-Eintracht Francoforte si sta giocando in questi minuti all’Olimpico, una gara preceduta da scontri furenti caccia al tifoso tedesco da parte degli ultras biancocelesti nella zona del teatro Olimpico prima dell’inizio della partita Lazio-Eintracht Frankfurt. A quanto riferito da alcuni commercianti del quartiere, supporter della Lazio, il cappuccio calato sulla testa e in stato di evidente alterazione, hanno fatto ...