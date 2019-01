Vi volete fare una passeggiata a Perugia? L' indignazione di Sciarelli contro

huffingtonpost

(Di giovedì 31 gennaio 2019) "Sefarvi una, ditelo". A pronunciare questa frase è il presidente della Corte d'Assise d'appello che, nella sentenza dell'uccisione di 21enne Marco Vannini, ha deciso la riduzione della pena da 14 a 5 anni di reclusione per Antonio Ciontoli, derubricando il reato da omicidio volontario in omicidio colposo.Il video della lettura della sentenza è stato mostrato da Chi l'ha visto. Nelle immagini si vede la reazione della madre di Vannini, che urla "vergogna" alla corte. A lei si uniscono le reazioni rabbiose e gli applausi ironici dei parenti. Il presidente viene così interrotto più volte e commenta: "Questa è un'interruzione di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 40 del codice penale. Viuna?".Quest'ultima frase, in particolare, ha provocato la reazione indignata di Federica ...