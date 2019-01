Snowboardcross | Mondiali 2019 | il tabellone femminile Tutte le batterie ed i qualificati

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Eva Samkova guida dopo le qualifiche - italiane avanti tutta con Moioli quarta : Iniziato in quel di Solitude, in terra statunitense, il cammino del cross nei Mondiali di snowboard 2019. Si sono svolte oggi le qualifiche, nella prova al femminile in testa troviamo la ceca Eva Samkova. Prova strepitosa da parte della 25enne che nel proprio eccezionale palmares (già oro olimpico in quel di Sochi), non vanta ancora allori a livello iridato. La nativa di Vrchlabí ha timbrato il crono di 1:08.71, superando di 62 centesimi la ...

Snowboardcross – Mondiali di Solitude - Emanuel Perathoner segna il miglior tempo delle qualificazioni : Grande prestazione di Emanuel Perathoner nelle qualificazioni dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude Emanuel Perathoner segna il miglior tempo nelle qualificazioni dei Mondiali di Snowboardcross 2019. A Solitude (USA) l’italiano ha fermato il cronometro sull’1:04.19, davanti al padrone di casa Mick Dierdorff, al tedesco Paul Berg ed allo spagnolo Lucas Eguibar. Gli altri azzurri in gara che si sono qualificati nella seconda ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : il tabellone maschile. Tutte le batterie ed i qualificati alla fase finale : Con le qualificazioni odierne, si è definito il tabellone maschile della fase finale dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). Tutti e quattro gli azzurri in gara hanno ottenuto il pass. Emanuel Perathoner ha fatto registrare il miglior tempo ed è quindi testa di serie del tabellone, posizionato nella prima batteria degli ottavi di finale. Nella quarta troveremo invece Michele Godino 29°, mentre nell’ultima ci saranno due italiani: Omar ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Emanuel Perathoner domina le qualificazioni! Avanzano anche gli altri tre azzurri : Emanuel Perathoner domina le qualificazioni ai Mondiali di Snowboardcross, scattati oggi a Solitude (USA). Il 32enne azzurro, vincitore dell’ultima gara di Coppa del Mondo a Cervinia, inizia alla grande questa rassegna iridata, timbrando il miglior tempo nella prima run, conclusa in 1:04.19. Alle sue spalle si piazzano lo statunitense Mick Dierdorff a 77 centesimi, il tedesco Paul Berg a 82 e lo spagnolo Lucas Eguibar a 97, gli unici tre atleti ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Michela Moioli a caccia del primo titolo iridato - sfida a Lindsey Jacobellis ed Eva Samkova per la vittoria : La gara femminile di Snowboardcross dei Mondiali di Park City si preannuncia spettacolare, viste le tante pretendenti al titolo. Nelle ultime stagioni il livello generale si è alzato sempre di più e in questa rassegna iridata ci aspettiamo di vedere una gara molto combattuta, considerando anche i risultati delle prime due gare di Coppa del Mondo a Cervinia di fine dicembre. Andiamo quindi a scoprire le favorite per la conquista del titolo ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Italia all’assalto del podio nella gara maschile con Visintin e Perathoner : Due podi in due gare in quel di Cervinia, nella tappa d’esordio della Coppa del Mondo, l’unica disputatasi fino ad ora visto l’annullamento in quel di Montafon a causa delle avverse condizioni meteo. Prima Omar Visintin, poi Emanuel Perathoner con addirittura la vittoria: non può che presentarsi con le ambizioni giuste in terra statunitense l’Italia per quanto riguarda i Mondiali di Snowboardcross. È proprio dalla coppia ...

Snowboardcross - da oggi azzurri in raduno a Cervinia per preparare i Mondiali di Solitude : Da questa sera fino a venerdì 11 gennaio la Nazionale italiana di Snowboardcross sarà in raduno a Cervinia per preparare i Mondiali, che si svolgeranno a Solitude (Stati Uniti) da giovedì 31 gennaio a domenica 3 marzo. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato undici atleti per questo raduno. Al maschile saranno presenti Emanuel Perathoner, che ha trionfato nella seconda gara di Cervinia, Omar Visintin, che ha chiuso al secondo posto la ...

