ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Marte, l’inaspettata scoperta del rover Curiosity sulle rocce del cratere Gale - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Marte, l’inaspettata scoperta del rover Curiosity sulle rocce del cratere Gale - fattoquotidiano : Marte, l’inaspettata scoperta del rover Curiosity sulle rocce del cratere Gale -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Ancora sorprese dal: lemarziane delsono insolitamente porose e non compatte come si pensava finora. Lo indicano i dati dei sensori di bordo, analoghi a quelli degli smartphone, e utilizzati daldella Nasa per orientarsi e spostarsi sul suolo di. La, pubblicata su Science, si deve al gruppo della Johns Hopkins University di Baltimora guidato da Kevin Lewis.I ricercatori hanno utilizzato i dati rilevati dagli accelerometri e dai giroscopi installati sue che, oltre a determinare l’orientamento del, misurano la forza di gravità dinel punto in cui si trova il. Nella ricerca sono stati utilizzati i dati relativi alla gravità in oltre 700 punti lungo la strada percorsa dalverso il Monte Sharp, la montagna alta 5.000 metri che si trova al centro deldovesta percorrendo dal 2012. ...