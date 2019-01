La nuova espansione standalone Subnautica | Below Zero è disponibile in Accesso Anticipato

Magic : The Gathering : la nuova espansione Fedeltà di Ravnica è disponibile nei negozi : Oggi, Wizards of the Coast lancia Fedeltà di Ravnica nei negozi di tutto il mondo. La nuova espansione di Magic: The Gathering, disponibile anche su Magic: The Gathering Arena, porta i giocatori in una delle ambientazioni più amate di sempre, la città di Ravnica.Governata da dieci gilde Magiche, ognuna incaricata di supervisionare differenti aspetti della città con la propria visione della vita e una personalità unica, Ravnica è stata ...

The Elder Scrolls Online : i dataminer avrebbero scoperto indizi su una nuova espansione : Stando a quanto riportato su ResetEra, i dataminer sono entrati in azione scoprendo alcuni indizi su una possibile nuova espansione di The Elder Scrolls Online.In seguito a una approfondita analisi dei file di recenti aggiornamenti sarebbero emerse informazioni su nuovi DLC. Nello specifico, sembra che la nuova espansione dovrebbe chiamarsi Elsweyr e dovrebbe essere ambientata nella Terra dei Khajiit, all'interno dell'espansione potremmo ...

SpellForce 3 : la nuova espansione Soul Harvest aggiungerà i Nani e gli Elfi Oscuri : La più straordinaria tra tutte le razze fantasy è ora pronta a marciare sulle sue corte gambe nel mondo di Eo: con il nuovo Soul Harvest, l'RTS/RPG SpellForce 3, espande il suo roster raggiungendo quota cinque razze. Nell'ombra dei gloriosi eserciti Nani, anche gli Elfi Oscuri stanno arrivando nel gioco. Invitando i giocatori ad immergersi in una nuova ed epica campagna con oltre 20 ore di gioco, Soul Harvest ha ancora più funzioni: tutte e ...

Monster Hunter World : nuove missioni e mostri con la nuova espansione Iceborne : Capcom ha da poco annunciato la nuova espansione per il suo Monster Hunter World, Iceborne. Si tratta di un DLC che introduce nuove quest e mostri, oltre che espandere la trama con una nuova campagna.Come riporta VG247, Iceborne è in parole povere l'espansione che i fan attendevano da tempo, il DLC espande il mondo di gioco introducendo nuovi nemici, missioni ed ambientazioni, inoltre sarà presente una modalità storia che si pone dopo gli eventi ...