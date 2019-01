Jacques Villeneuve torna alle corse su una Ferrari Con lui anche Fisichella?

gqitalia

(Di giovedì 31 gennaio 2019) La passione per l’adrenalina delleè davvero irresistibile perche, a 47 anni, non smette di sorprendere. Il comodo ruolo di commentatore Sky per la Formula 1, che qualche anno fa era diventato un impegno costante per il pilota canadese, è ormai quasi un ricordo., che a metà dicembre ha ufficializzato il suo impegno nel campionato europeo Nascar (prima gara a Valencia il 13 aprile), sarà al vianella serie endurance del Campionato italiano gran turismo. L’ufficializzazione del suo ingaggio da parte della Scuderia Baldini 27 ha un significato speciale per i romantici del motorsport:infatti sarà al volante di una rossa488 GT3 con il numero 27, lo stesso di papà Gilles, che fece impazzire i tifosi di Maranello prima della sua prematura scomparsa in pista, nel 1982.Gilles e...