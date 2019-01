Il rumore del silenzio

La tua dolce metà russa con la delicatezza di un facocero? Ecco il cuscino che "sopprime" il fastidioso rumore : Le notti insonni accanto al partner che russa potrebbero essere in futuro solo un brutto ricordo. Da un'idea degli studiosi della Northern Illinois University arriva infatti un cuscino intelligente ...

Sono firmati 1More gli auricolari Bluetooth con cancellazione attiva del rumore e grande autonomia : Se siete alla ricerca di auricolari senza fili per le telefonate di lavoro, per ascoltare musica durante i viaggi, e non siete disposti a scendere a compromessi sulla qualità audio, in genere dovreste spendere cifre alte. Oggi potete risparmiare, prendendo in considerazione gli 1More Dual-Driver BT ANC con cancellazione attiva del rumore. Online si trovano a circa 130 euro (li trovate alla voce “1 più e1004ba-silver BT ANC Dual driver ...

Bose - La cancellazione attiva del rumore arriva in auto : Cancellare il rumore generando onde sonore opposte. questa l'idea alla base dei sistemi di riduzione attiva del rumore, già disponibili su alcune automobili, come, per esempio la Jeep Cherokee o la Ford Edge. Questa tecnologia, grazie alla Bose, potrebbe presto diffondersi sempre su più modelli. auto sempre più silenziose. L'azienda statunitense specializzata nell'audio professionale ha annunciato al Ces di Las Vegas di aver reso disponibile la ...

Xiaomi annuncia i Mi AirDots Pro - cuffie wireless leggere e impermeabili con riduzione attiva del rumore : Se cercate un’alternativa economica agli auricolari Apple AriPods, capaci di fornire caratteristiche paragonabili, presto potrete prendere in considerazione gli Xiaomi Mi AirDots Pro. Evoluzione degli AirDots presentati due mesi orsono, si avvicinano ancora di più al prodotto Apple sia sotto l’aspetto del design sia per la costruzione. Parliamo di due auricolari che pesano 5,8 grammi ciascuno, quindi leggeri da indossare. Beneficiano ...

Jabra presenta le cuffie wireless Elite 85H con riduzione attiva del rumore e 32 ore di autonomia : Se state valutando l’acquisto di cuffie con riduzione del rumore, presto potrete prendere in considerazione anche le Jabra Elite 85H, oltre ai tradizionali modelli di Sony o di Bose. Il noto produttore, infatti, ha approfittato della vetrina del Consumer Electronic Show di Las Vegas per presentare il suo primo modello wireless con riduzione attiva del rumore e padiglione di tipo over-ear, ossia che copre totalmente le orecchie. Dovrete ...

Il Milan esce dall'Europa - Leonardo : "Colpa del rumore". Tutte le scuse più assurde : Il Milan ha perso per 3-1 sull'ostico campo dell'Olympiakos ed è così uscito anzitempo e inaspettatamente dall'Europa League. I rossoneri, infatti, hanno chiuso a quota 10 punti come i greci ma complice la differenza reti a sfavore sono rimasti fuori dalla competizione. A fine partita Gattuso se l'è presa con la squadra e con la sua gestione, mentre Leonardo ha cercato di giustificare la sconfitta con le decisioni discutibili dell'arbitro e con ...

Cnn pubblica la trascrizione audio dell'omicidio Khashoggi : 'Non respiro' e poi il rumore della motosega : "Non posso respirare", sarebbero queste le ultime parole pronunciate da Jamal Khashoggi, il giornalista saudita dissidente ucciso nel consolato di Riad a Istanbul da agenti del suo Paese. Lo riporta ...

Per la prima volta registrato dalla NASA il rumore del vento su Marte - : La sonda interplanetaria americana InSight, atterrata su Marte alla fine di novembre, ha registrato per la prima volta e inviato sulla Terra il rumore del vento sul pianeta rosso, segnala la NASA. Il ...

Torino. Qualità dell’aria e rumore : Vanchiglia sotto osservazione : Il quartiere Vanchiglia è stato interessato nei mesi scorsi da due iniziative di monitoraggio ambientale, in merito alla Qualità dell’aria

F1 - Alonso tra nostalgia e futuro : “quello che mi mancherà sarà il rumore del V8 - porto con me bei ricordi” : Il pilota spagnolo ha parlato di ciò che ricorderà della Formula 1, sottolineando di portare via con sè ottimi ricordi La sua avventura in Formula 1 è terminata, Fernando Alonso non si guarda più indietro concentrandosi sui prossimi impegni in calendario. Lo spagnolo non può comunque fare a meno di commentare con nostalgia questo suo addio, svelando di portare con sè tanti bei ricordi. Photo4 / LaPresse Prima di salutare definitivamente la ...