Il retroscena su Salvini Io | italiano da divano

Diciotti - il retroscena su Carlo Nordio : c'è lui dietro al cambio di rotta di Matteo Salvini : La lettera di Matteo Salvini al Corriere della Sera, di fatto, ha marcato un cambio di passo e di strategia. Sul caso Diciotti e sulla richiesta del tribunale dei ministri, il vicepremier leghista ha detto che non deve essere processato, sottolineando le ragioni giuridiche della presa di posizione.

Giuseppe Conte - il retroscena-terremoto : "Il governo traballa". Cos'ha detto a Salvini sul processo Diciotti : Sul processo a Matteo Salvini il caos tra Lega e M5s è sintetizzato da una frase di Giuseppe Conte rubata prima della sua partenza per Nicosia, al vertice Med7: "Il governo traballa". La confidenza del premier, pubblicata dalla Stampa, testimonia il clima di tensione che si respirava martedì pomerig

Giuseppe Conte - il retroscena-terremoto : 'Il governo traballa'. Cos'ha detto a Salvini sul processo Diciotti : È vero che si dovrebbe aspettare la sentenza definitiva, ma non il massimo della vita politica per un ministro dell' Interno avere questa spada di Damocle sulla testa'.

Luigi Di Maio irritato con Salvini - il retroscena : 'Telefonate roventi' - il M5s esplode sul caso Diciotti : Il 'cambio di rotta' di Matteo Salvini non è tanto un imprevisto, quanto un terremoto per il Movimento 5 Stelle . La bomba Diciotti -migranti-giustizia rischia di far saltare in aria il governo ma ...

Luigi Di Maio irritato con Salvini - il retroscena : "Telefonate roventi" - il M5s esplode sul caso Diciotti : Il "cambio di rotta" di Matteo Salvini non è tanto un imprevisto, quanto un terremoto per il Movimento 5 Stelle. La bomba Diciotti-migranti-giustizia rischia di far saltare in aria il governo ma ancora prima i grillini, che se voteranno no al rinvio a giudizio del leader leghista, come chiesto dallo

Giuseppe Conte - il retroscena : chiede aiuto ad Emmanuel Macron per fermare Matteo Salvini : Lo scenario che si prospetta davanti alla sponda grillina del governo è cupo al punto che anche uno come Giuseppe Conte, generalmente schivo sulle beghe politiche, si è sentito in dovere di cercare nuove sponde di sostegno, addirittura con Emmanuel Macron, pur di allontanare lo spettro della crisi d

Matteo Salvini - il retroscena sulla crisi di governo : "Voglio vedere cosa fanno i grillini" : Sul voto del Senato che dovrà decidere se mandarlo o meno a processo per il caso Diciotti, Matteo Salvini si dice "l'uomo pi tranquillo del mondo". Non potrebbero dire altrettanto i grillini, alle prese con un rompicapo tutto politico che lo stesso Salvini ha evidenziato ai suoi, secondo un retrosce

Matteo Salvini - il retroscena sulla crisi di governo : 'Voglio vedere cosa fanno i grillini' : Sul voto del Senato che dovrà decidere se mandarlo o meno a processo per il caso Diciotti, Matteo Salvini si dice 'l'uomo pi tranquillo del mondo'. Non potrebbero dire altrettanto i grillini, alle prese con un rompicapo tutto politico che lo stesso Salvini ha evidenziato ai suoi, secondo un retroscena del Corriere della sera : 'Sono ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - lite Salvini-Garavaglia. Il retroscena : Pensioni ultima ora: Quota 100, lite Salvini-Garavaglia. Il retroscena Scontro Salvini-Garavaglia sulla Quota 100 Pensioni ultima ora: tutta la discussione politica degli ultimi giorni ruota intorno a Quota 100 e reddito di cittadinanza. Infatti si tratta delle misure da cui è possibile che il Governo riesca a recuperare le risorse necessarie per diminuire il conflitto con la Commissione Europea. L’ obiettivo dichiarato da Conte-Di ...

Sanremo 2019 - il retroscena inedito sulla telefonata Salvini-Baglioni sui migranti : La telefonata chiarificatrice tra Claudio Baglioni e Matteo Salvini c'è stata. Ma ad alzare la cornetta non sarebbe stato il leader della Lega, che aveva replicato piccato alle parole del direttore artistico di Sanremo sui migranti e i porti chiusi. A comporre il numero sarebbe stato proprio Baglioni, intenzionato a ricucire lo strappo prima del via al Festival della canzone italiana.I fatti. Ricorderete le parole di Baglioni durante la ...

Uccidere migranti per affondare Matteo Salvini e il governo. retroscena : il vero obiettivo dei trafficanti : C'è un motivo se sono riprese le partenze ed "è la presenza della navi delle Ong al largo della Libia. I trafficanti sanno che le navi delle organizzazioni umanitarie sono a poche miglia dalla costa e dicono ai migranti: poche ore e vi salvano, salite su questo gommone. Mica dovete arrivare fino in

Silvio Berlusconi - retroscena tragico : 'Non c'è più niente da fare'. Quando ha capito che Salvini... : 'Con quello lì non c'è più niente da fare'. La delusione di Silvio Berlusconi riassunta in un virgolettato di Francesco Verderami sul Corriere della Sera . 'Quello lì' è ovviamente Matteo Salvini , su ...

I retroscena di Blogo : Se telefonando Baglioni cerca Salvini... : Dunque giovedì c'è stata una telefonata fra Claudio Baglioni e Matteo Salvini, o meglio il direttore artistico ha cercato il Ministro degli Interni per chiarire le parole da lui dette nel corso di una conferenza stampa e che il capo del dicastero degli Interni ha commentato con un ironico tweet. Sanremo 2019, Matteo Salvini contro Claudio Baglioni: "Canta che ti passa, lascia che chi di dovere si ...

Sergio Mattarella - il retroscena : 'Si ritroverebbe da solo'. Scacco matto al Quirinale : Salvini gode? : Il governo non arriva alla prossima finanziaria. La sentenza nasce prima della batosta di Bankitalia sulla recessione , ma in qualche modo Pier Luigi Bersani ne coglie il senso: M5s e Lega non ...