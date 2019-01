: Ultim'ora #Crac Etruria, gup: 5 anni a ex vertici - Cyber_Feed : Ultim'ora #Crac Etruria, gup: 5 anni a ex vertici - francoliver2 : RT @FabrizioDalCol: Banca Etruria, Fornasari e Bronchi condannati a 5 anni per il crac @LaStampa - FabrizioDalCol : Banca Etruria, Fornasari e Bronchi condannati a 5 anni per il crac @LaStampa -

Il gup del tribunale di Arezzo ha condannato a cinque, in abbreviato, per bancarotta, l'ex presidente di Banca, Giuseppe Fornasari, e l'ex direttore generale, Luca Bronchi. Dueall'ex vicepresidente Alfredo Berni e un anno all'ex membro del cda Rossano Soldini, quest'ultimo indagato per la sola bancarotta semplice. Rinviati a giudizio tutti gli altri imputati, 25, che non avevano aderito al rito abbreviato scelto invece dai principali imputati.(Di giovedì 31 gennaio 2019)