Anche Apple perde profitti Taglierà i prezzi dell' iPhone

Nessuno shock Apple : bilancio in linea con attese - Anche se fatturato iPhone delude : Nessuno shock negativo da Apple che, dopo la fine delle contrattazioni di Wall Street, ha reso noti i numeri del suo primo trimestre fiscale, ovvero del trimestre terminato a dicembre. Gli utili si ...

Apple - falla sicurezza su FaceTime : si può 'spiare' chi neAnche risponde : Il meccanismo è spiegato in questo video realizzato da MacRumors, altro sito dedicato al mondo Apple. Se la persona chiamata, senza rispondere, spinge il tasto dell'accensione, sul display di chi ...

Anche Apple nel mercato del gaming? : Il gaming su dispositivi mobili è diventato una fetta molto importante dal punto di vista finanziario dell'intera industria videoludica, e se da un lato ora come ora Apple non fa propriamente parte di questa realtà, molto presto le cose potrebbero cambiare.La Mela Morsicata, casa produttrice dello smartphone più famoso al mondo, starebbe infatti lavorando ad un servizio in abbonamento, in pieno stile Netflix, ma applicato ai videogiochi ...

Dopo Apple Anche Alibaba preoccupata per frenata cinese : titolo giù : Evans ha attribuito il ritiro dell'economia cinese a 'cause naturali' e alle continue tensioni commerciali con gli Stati Uniti, secondo il quotidiano. L'avvertimento di Evans arriva meno di due ...

Apple ha un problema Anche in India : Non c'è solo la Cina. I produttori di smartphone combattono per farsi spazio in un altro, enorme, mercato: l'India. Lo scenario cambia, ma con una scostante: Apple perde terreno. Secondo un'analisi di ...

Dopo Apple giù Anche Xiaomi : perso il 17% della capitalizzazione : Ancora una volta le cause della revisione sono imputabili all'economia cinese debole oltre che all'agguerrita concorrenza interna. Xioami ha ora un valore di 238 miliardi di dollari.

Apple verso taglio produzione iPhone -10% - taglierà Anche prezzi? Intanto AD Cook vince bonus record : Indiscrezioni poco confortanti per Apple che, la scorsa settimana, ha lanciato un warning sul fatturato tramortendo i mercati di tutto il mondo . Il Nikkei Asian Review ha riportato oggi che il colosso si appresterebbe a tagliare la produzione di iPhone del 10% circa, nel corso del primo trimestre che terminerà a marzo. Quasi in ...

La Cina e il contagio di Apple : perché Anche Samsung rallenta : Se Atene piange, Sparta non ride. Forse perché, in fondo, non si odiano così tanto. Per la prima volta da due anni, Samsung si attende profitti in calo. Secondo i risultati preliminari, tra ottobre e ...

Apple crolla e affossa Anche le Borse europee : La società di Cupertino paga così la revisione al ribasso delle stime dei ricavi del primo trimestre dell'anno: a pesare è il calo dell'economia cinese e le tensioni commerciali tra Usa e Pechino per ...

Apple - gli iPhone frenano Anche per la batteria : Lo stesso Tim Cook ammette nella lettera agli investitori che fra le ragioni delle performance inferiori alle attese dello smartphone ci sarebbero le più economiche politiche di sostituzione delle batterie per il 2018

Corporate America sconta guerra commerciale Usa-Cina. Non solo Apple - pagano dazio Anche Ford e Tesla : La notizia del giorno, nel mondo Corporate e della finanza, è sicuramente l'annuncio shock di Apple che, causa il rallentamento dell'economia cinese, si è trovata costretta a tagliare l'outlook sul fatturato del primo trimestre .

Il warning di Apple pesa Anche sul lusso : Il taglio dell'outlook sulle vendite trimestrali annunciato dalla statunitense Apple , si fa sentire anche sui titoli del lusso quotati a Piazza Affari, poiché innesca timori di un rallentamento nel ...

mytaxi si paga Anche con Apple Pay : Carte di credito, prepagate e account PayPal, ma non solo: da oggi, mytaxi aggiunge anche Apple Pay alle opzioni di pagamento messe a disposizione dei propri clienti. Grazie a questa novità, tutti i nuovi utenti mytaxi che hanno già salvato la loro carta di credito nel Wallet dell’iPhone, vedranno in automatico apparire in app l’innovativo […] L'articolo mytaxi si paga anche con Apple Pay sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Borsa : Microsoft - Anche questa settimana - supera Google - Amazon e Apple : All’inizio della scorsa settimana, Microsoft non aveva solo raggiunto ma anche superato la cosiddetta capitalizzazione di mercato di Apple. Ciò ha permesso al Colosso di Redmond di diventare la società con il più alto valore azionario al mondo rappresentando un vero traguardo storico che, fino a pochi anni fa, sembrava davvero molto improbabile. Nonostante si pensasse che si trattasse di una situazione sì positiva ma destinata a durare ...